2 bin polisle huzur uygulaması: 36 kişi yakalandı, 25 araç trafikten men edildi

Adana’da hava destekli 2 bin 20 polisle huzur ve güven uygulaması düzenlendi.

Adana’da hava destekli 2 bin 20 polisle huzur ve güven uygulaması düzenlendi.

Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı.

Adana’da hava destekli 2 bin 20 polisle huzur uygulaması.

Uygulamada, 15 bin 439 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı. Trafik yönünden 6 bin 488 araç kontrol edildi. 25 araç trafikten men edilirken 177 araca 105 bin 132 TL para cezası uygulandı. 4 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.



Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, 19 iş yerine işlem yapıldı. Kumar oynatan ve oynayan 3 kişiye 2 bin 450 TL para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske takmayan 29 kişiye 39 bin 600 TL idare para cezası uygulandı.

Adana’da hava destekli 2 bin 20 polisle huzur uygulaması.

Uygulamada araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kesici ve delici alet, 90 gram esrar maddesi ve 9 adet uyuşturucu hap gele geçirildi.

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