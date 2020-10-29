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Gündem 2 bin polisle huzur uygulaması 36 kişi yakalandı, 25 araç trafikten men edildi
ADANA

2 bin polisle huzur uygulaması: 36 kişi yakalandı, 25 araç trafikten men edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde hava destekli 2 bin 20 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması düzenlendi. Uygulamada, 15 bin 439 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı. Trafik yönünden 6 bin 488 araç kontrol edildi. 25 araç trafikten men edilirken 177 araca 105 bin 132 TL para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Adana’da hava destekli 2 bin 20 polisle huzur ve güven uygulaması düzenlendi.
Adana’da hava destekli 2 bin 20 polisle huzur ve güven uygulaması düzenlendi.

Adana’da hava destekli 2 bin 20 polisle huzur ve güven uygulaması düzenlendi.

Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı.

Adana’da hava destekli 2 bin 20 polisle huzur uygulaması.

Uygulamada, 15 bin 439 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı. Trafik yönünden 6 bin 488 araç kontrol edildi. 25 araç trafikten men edilirken 177 araca 105 bin 132 TL para cezası uygulandı. 4 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.

  • Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, 19 iş yerine işlem yapıldı. Kumar oynatan ve oynayan 3 kişiye 2 bin 450 TL para cezası kesildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske takmayan 29 kişiye 39 bin 600 TL idare para cezası uygulandı.

Adana’da hava destekli 2 bin 20 polisle huzur uygulaması.

Uygulamada araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kesici ve delici alet, 90 gram esrar maddesi ve 9 adet uyuşturucu hap gele geçirildi.

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