2 milyonluk ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

İstanbul'da, cezaevinden firar ettikten sonra 44 evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar ve Kadıköy'de aralarında tanınmış kişilerin de bulunduğu vatandaşların evlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Söz konusu evlerde parmak izi çalışması yapan ekipler, hırsızlığı yapan şüphelinin aynı kişi olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yüzünü saklamadığı ve eldiven kullanmadığını da tespit etti.

Polis ekipleri, kimlik tespit çalışmalarının ardından, hükümlü olarak bulunduğu Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 13 Haziran 2017'de firar eden, 11 suçtan aranması ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gültekin A'yı (45) Şişli'deki günlük kiralanan bir evde gözaltına aldı.

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Eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Korkmaz, şarkıcı Sıla ve gazeteci Hasan Cemal'in evlerinin de arasında bulunduğu 44 adresten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüphelinin yakalanmamak için cep telefonu kullanmadığı belirtildi.

Çengelköy'deki M.A'nın evinden çalınan 1 milyon liralık ziynet eşyası ile birlikte toplam 2 milyon lira tutarında ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, hırsızlık yapılan evlerden birindeki güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızın kendisini fark eden ev sahibi tarafından kovalanması ve pencereden atlayarak kaçtığı anlar yer alıyor.