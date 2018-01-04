Gündem2 noktaya S-400 taburu
ANKARA

S-400 sistemi için “S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı” kurulacak

2 noktaya S-400 taburu

Rusya’dan alınan 2 adet S-400 sisteminin TSK’daki yapılanması, “S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı” şeklinde olacak. Alay komutanlığı, 2 tabur ve 4 bölükten oluşacak. TSK, yurt genelinde 2 farklı noktaya S-400 taburu, her birinde 72 olmak üzere toplam 144 füze yerleştirebilecek.

Haber MerkeziDiğer
S-400 sistemi için “S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı” kurulacak.
S-400 sistemi için “S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı” kurulacak.

Türkiye’yi füze savunma şemsiyesi altına alacak S-400 projesinde askeri yapılanma netlik kazanmaya başladı. S-400 sistemi “alay komutanlığı” yapısı altında 2 tabur ve 4 bölükten oluşacak. Sistemde her an ateşlenmeye hazır 144 füze yer alacak.

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmaya imzaların atılmasının ardından yapılan açıklamalar, kurulacak sistemin büyüklüğü konusunda kafa karışıklığına yol açtı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,, geçen perşembe günü “2 sistem, yani 4 batarya satın alacağız” derken, Rus yetkililer de aynı yönde açıklama yaptı. Ertesi gün, imzaların atılmasından hemen sonra, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada “Proje ile 1 adedi opsiyon olmak üzere toplam 2 adet S-400 sistemi (bataryası) tedarik edilecektir” denildi.

O FARKLILIĞIN NEDENİ

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen, “çelişkili” görünen açıklamaların perde arkasını araştırdı. Türkiye ile Rusya arasında yürütülen müzakerelerde ve imzalanan anlaşmada satın alınacak füze sayısında değişikliğin söz konusu olmadığı belirtildi. Kafa karıştıran açıklamalar, füze savunma sisteminin karmaşık konfigürasyon yapısından; bölük, batarya, sistem gibi terimlerin farklı tanımlanmasından ve tarafların savunma sanayii işbirliği anlaşmalarının gizlilik prensibine riayet etmesinden kaynaklanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ( TSK) yapılanma, “S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı” şeklinde olacak. Alay komutanlığı, 2 tabur ve 4 bölükten oluşacak. Bir S-400 sisteminde, “lançer” adı verilen füze rampalarının yanı sıra “Big Bird” olarak anılan uzun menzilli radar, “Grave Stone” adı verilen ve füzeleri güdümleyen angajman radarı ile “55K6E” adıyla kodlanan komuta kontrol aracı yer alıyor. Sistemi oluşturan tüm elemanlar tekerlekli araç üzerine konuşlandırılıyor. Böylece kriz dönemlerinde ihtiyaç duyulan bölgeye sevk edilebiliyor.

2.5 MİLYAR DOLARA

Rusya’ya verilen siparişin “2 tabur” planlamasına göre yapıldığı öğrenildi. TSK, yurt genelinde 2 farklı noktaya S-400 taburu konuşlandırabilecek. Projede opsiyon olarak değerlendirilen radar ve komuta kontrol araçlarından 1 ya da 2 set daha satın alınması halinde TSK 4 farklı noktaya konuşlanmaya yeterli sayıda füze rampasına peşinen sahip olacak. Mevcut planlamaya göre her bölükte 9, her taburda 18 ve alay genelinde toplam 36 lançer görev yapacak. Her lançer 4 füze ateşleme kapasitesine sahip bulunuyor. Böylece aynı anda ateşlenmeye hazır füze sayısı 144’e ulaşıyor.

Türkiye, Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alan ilk NATO ülkesi olacak. Anlaşma uyarınca Rusya’ya 2.5 milyar dolar ödeme yapılacak. Ruble üzerinden ödeme gerçekleştirilecek. Toplam tutarın yüzde 45’i ön ödemeyle yapılacak. Yüzde 55’lik bölüm ise Rusya tarafından kredilendirilecek. Ankara, avans ödemelerine başlandığını açıkladı. İlk sistem teslimatının 2020 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

KONTROL TÜMÜYLE TSK’DA

S-400 sisteminin kontrolü tamamen TSK’da olacak. NATO sistemine entegre edilmeyeceği gibi, Rusya’nın kontrolü de söz konusu olmayacak. Sisteme, milli olarak geliştirilen dost-düşman tanıma sistemi entegre edilecek. S-400 sisteminin, ABD’li rakibi Patriot sistemine göre üstün özellikleri bulunuyor. Sistem sayesinde her tabur aynı anda 36 farklı düşman tehdidini algılayıp karşılık verebilecek. Sistem farklı füze tiplerinin kullanımına olanak tanıyor. Böylece, çok farklı menzile sahip seyir füzelerinden balistik füzelere ve uçaklara kadar düşmana ait çok farklı tehdit unsurları tek bir sistemle etkisiz hale getirilebiliyor.

İŞTE S-400 FÜZE SİSTEMİ

  1. Kısa, orta ve uzun menzilli füzeleri ateşleyerek farklı tehditleri etkisiz hale getirebiliyor.
  2. Hayalet uçakları, stratejik bombardıman uçaklarını, elektronik harp uçaklarını, keşif uçaklarını, erken uyarı uçaklarını, Tomahawk füzeleri ile balistik füzeleri etkisiz hale getirebiliyor.
  3. Etkili menzil 40-400 km
  4. Füze hızı: 4.8 km/saniye
ÖNERİLEN VİDEOLAR
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı
Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...


4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


2 noktaya S-400 taburu
Gündem

2 noktaya S-400 taburu

Rusya’dan alınan 2 adet S-400 sisteminin TSK’daki yapılanması, “S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı” şeklinde olacak. Alay komutanlığı, 2 tabur ve 4 bölükten oluşacak. TSK, yurt genelinde 2 farklı noktaya S-400 taburu, her birinde 72 olmak üzere toplam 144 füze yerleştirebilecek.
Ehliyet sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak
Gündem

Ehliyet sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak

MEB, 2017'nin son ehliyet sınavını 23 Aralık'ta gerçekleştirildi. MEB tarafından 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavının sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar, heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 23 Aralık 2017 ehliyet sınav sonuçları ilgili merak edilenler...
PKK’nın çöküşü Murat Karayılan'ı çıldırttı
Gündem

PKK’nın çöküşü Murat Karayılan'ı çıldırttı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla son 1 yıl içinde bin 212'si ölü olmak üzere 2 bin 207 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşısı Murat Karayılan'ı çılgına çevirdi. Karayılan'ın teröristlere yönelik yaptığı telsiz konuşmasında "Asker her gün yeni teknikler ve hamlelerle tarzını değiştirirken onlar saftirikçe hareket edince kaybettiler" dediği belirlendi.
FETÖ’cüyüm itirafı Paşa’ya
Gündem

FETÖ’cüyüm itirafı Paşa’ya

Adı 15 Temmuz kahramanları arasında anılırken FETÖ’cü olduğu anlaşılan Yüzbaşı Burak Akın’ın itirafı bizzat Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler’e yaptığı ortaya çıktı. Akın 28 Aralık akşamı korumalığını yaptığı Org. Güler’e ağlayarak gidip, “Şimdiye kadar söyleyemedim ama ben de onlardanım” dedi.
140 bin kişi ‘emir’ bekliyor
Dünya

140 bin kişi ‘emir’ bekliyor

İran’ın dini lideri Ali Hamaney Devrim Muhafızları’na “hazır ol” talimatı verdi. Sayıları 140 bini bulan Devrim Muhafızları protestoların sürmesi halinde devreye girecek. Olayları Yeni Şafak için yorumlayan İran Türklerinden Elyar Makuyi, “Eylemler sürerse çok kan akacak” dedi. Makuyi, ülkede son 1,5 yıldır ciddi ekonomik sorunlar yaşandığına dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI