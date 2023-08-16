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2 yıl içinde ikinci sıcaklık rekoru 49,5 derece

Ülke genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar yeni bir rekor kırdı. Dün Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde termometreler 49,5 dereceyi gösterdi. Eski rekor, 20 Temmuz 2021'de 49,1 derece ile Şırnak Cizre'de ölçülmüştü.

04:00 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldığını belirterek, en yüksek sıcaklığın 49,5 derece ile Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü bildirdi. Özhaseki, sosyal medya hesabından, dünkü hava sıcaklıklarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

“Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle bugün Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya’da ölçüldü. Eski rekor 20 Temmuz 2021’de 49,1 derece ile Şırnak Cizre’de ölçülmüştü. Bu anlamda iklim değişikliğiyle mücadele için Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum.”


#sıcak
#rekor
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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