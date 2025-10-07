20 milyon lira değerinde: Osmanlı mirası kaçakçıların elinden kurtarıldı

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 2 bin 473 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında 2 bin 60 adet sikke, 68 adet zolta ve taler (ödül parası), 8 adet İstiklal Madalyası, 17 adet mühür, 32 adet yüzük ve 248 adet çeşitli obje ve tarihi eser bulundu. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserler arasında Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi Osmanlı padişahlarının dönemlerine ait sikkelerin yer aldığı, kronolojik olarak tüm Osmanlı padişahlarına ait paraların albüm haline getirildiği nadir bir koleksiyonun bulunduğunu bildirdi. Ayrıca I. Abdülhamid, II. Mahmut ve III. Selim dönemine ait zoltalar, Arkaik dönem İyonya, Efes, Milet, Roma ve Bizans Dönemi sikkeleri ve objeleri, İslami Dönem Sasani Hanedanlığı’ndan II. Şapur, Germiyanoğlu Mehmet Bey ve İlhanlı hükümdarı Olcaytu’ya ait sikkelerin de ele geçirilen nadir eserler arasında yer aldığı belirtildi.