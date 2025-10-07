Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
20 milyon lira değerinde: Osmanlı mirası kaçakçıların elinden kurtarıldı

20 milyon lira değerinde: Osmanlı mirası kaçakçıların elinden kurtarıldı

16:517/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Osmanlı mirası kaçakçılardan kurtarıldı
Osmanlı mirası kaçakçılardan kurtarıldı

İzmir’de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Fatih Sultan Mehmet’ten Kanuni Sultan Süleyman’a kadar Osmanlı padişahlarının dönemlerine ait sikkelerin yer aldığı nadir bir koleksiyon ele geçirildi. 20 milyon TL değerindeki eserlerle birlikte 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Karabağlar ilçesinde 1 ikamet ve 1 depo adresine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 2 bin 473 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında 2 bin 60 adet sikke, 68 adet zolta ve taler (ödül parası), 8 adet İstiklal Madalyası, 17 adet mühür, 32 adet yüzük ve 248 adet çeşitli obje ve tarihi eser bulundu. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Osmanlı mirası kaçakçılardan kurtarıldı

Ele geçirilen tarihi eserler arasında Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman gibi Osmanlı padişahlarının dönemlerine ait sikkelerin yer aldığı, kronolojik olarak tüm Osmanlı padişahlarına ait paraların albüm haline getirildiği nadir bir koleksiyonun bulunduğunu bildirdi. Ayrıca I. Abdülhamid, II. Mahmut ve III. Selim dönemine ait zoltalar, Arkaik dönem İyonya, Efes, Milet, Roma ve Bizans Dönemi sikkeleri ve objeleri, İslami Dönem Sasani Hanedanlığı’ndan II. Şapur, Germiyanoğlu Mehmet Bey ve İlhanlı hükümdarı Olcaytu’ya ait sikkelerin de ele geçirilen nadir eserler arasında yer aldığı belirtildi.




#İzmir
#Cumhuriyet Başsavcılığı
#kaçakçılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İBB’den tepki çeken karar: Metrolarda valiz için ilave ücret mi alınacak?