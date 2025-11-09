Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs çobanlık yaparken yakalandı

20 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs çobanlık yaparken yakalandı

21:429/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
20 yıl hükümlü B. K. yakalandı
20 yıl hükümlü B. K. yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında 20 yıl 10 ay hapis cezasından hükmü bulunan ve 1,5 yıldır aranan şahıs, çobanlık yaparken yakalandı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yakalanan B.K., Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adli işlemleri müteakip Van Kapalı Cezaevine konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Van’ın Başkale ilçesinde 20 yıl 10 ay hapis cezasıyla 1,5 yıldır aranan şahıs, çobanlık yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada,
"Çalışma neticesinde ’kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma’ suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezasına hükümlü olarak 1,5 yıldan beri aranan B.K. (33) isimli şahsın Başkale ilçesi Örenkale Mahallesi’nde saklandığı ve çobanlık yaptığı JASAT tarafından tespit edildi. 08.11.2025 günü icra edilen operasyonla arazide hayvan sürüsü içerisinde saklanırken yakalanan B.K., Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adli işlemleri müteakip Van Kapalı Cezaevine konulmuştur."
denildi.


#Çobanlık
#Hapis Cezası
#Yakalandı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUİK verilerine göre, Türkiye'de 2024'te yaklaşık kaç tavuk kesilmiştir? 9 Kasım Milyoner sorusu cevabı