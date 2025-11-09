İsrail'den Lübnan'da İHA'lı saldırı

Saldırı sonrası bölgede yangın çıktığı bildirildi. (Foto: Arşiv)
İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde bulunan Houmin al-Fawqa köyü yakınlarında bir araca İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırı sonrası bölgede yangın çıktı. Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
