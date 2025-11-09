Yeni Şafak
İsrail'den Lübnan'da İHA'lı saldırı

20:439/11/2025, Pazar
IHA
Saldırı sonrası bölgede yangın çıktığı bildirildi. (Foto: Arşiv)
İsrail, Lübnan ile olan anlaşmayı bir kez daha ihlal etti. Lübnan basını, ülkenin güneyinde bir aracın İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındığını bildirdi. Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi.

İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde bulunan Houmin al-Fawqa köyü yakınlarında bir araca İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırı sonrası bölgede yangın çıktı. Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.



