Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, merkezi Balıkesir’in Erdek açıkları olan 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Bursa’da da hissedildi. Adıyaman'da dün 3,6 büyüklüğünde dprem meydana gelmişti. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 2018'in ilk günü 18 deprem meydana geldi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinden edinilen bilgiye göre, saat 23.12'de, merkez üssü Erdek ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oluştu.

Çevre il ve ilçelerde hissedilen depremin, yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana geldiği tespit edildi.

Adıyaman’da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi saat 14.38’de merkez üssü Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Dün meydana gelen deprem yerin yaklaşık 5.0 kilometre derinliğinde oluştu, Adıyaman merkez ve ilçelerinde hissedildi.Gölbaşı ilçesinde depremi hisseden vatandaşlar evlerinden çıkarak sokağa indi. Yaşanan depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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18 deprem

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 2018'in ilk gününde 18 deprem meydana geldi.