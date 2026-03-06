2025-2026 2.dönem ara tatil ne zaman, bayram ile birleşecek mi?

Öğrenciler ve veliler 2. dönem ara tatilinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki 2. dönem ara tatili Ramazan Bayramı tatili ile birleşecek mi? Şubat ayının son haftasına girilirken, tatilin bayramla birleşip birleşmeyeceği de araştırılıyor. İşte detaylar...
İkinci ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 ara tatil takvimi ile birlikte ikinci ara tatil tarihi belli oldu.
Buna göre; İkinci dönemin ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
Ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi?
Ramazan Bayramı tatili ise 19 Mart arefe günü olmak üzere 20, 21, 22 Mart 2026 tarihlerine denk geliyor. Toplam bayram tatili 3,5 gün olacak.
Böylelikle ikinci ara tatilin sona ereceği gün bayramın birinci günü olacak.