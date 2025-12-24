Yeni Şafak
20'ye yakın aracın lastiğini patlatıp masrafını karşıladı

00:1424/12/2025, Çarşamba
DHA
Antalya’da park halindeki 20 aracın lastiği kesildi
Antalya'da park halinde bulunan yaklaşık 20 aracın lastiğini patlatan şahıs, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemeleri sonrası bulundu. Araç sahipleriyle avukatı aracılığıyla ulaştığı öğrenen kişinin masrafları karşılama sözü vermesiyle araç sahipleri şikayetçi olmadı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde park halindeki 20'ye yakın aracın lastikleri patlatıldı. Araç sahipleri polise ihbarda bulunurken, lastikleri patlattığı belirlenen kişi masrafları karşılama sözü verdi. Bölgeye gelen tamirci patlayan lastikleri yenileriyle değiştirdi, araç sahipleri ise şikayetçi olmadı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Çarşı Mahallesi Damlataş Caddesi'ne park halindeki birçok aracın sahibi sabah saatlerinde lastiklerinin patlatıldığını gördü. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonucu kimliği açıklanmayan kişinin gece yarısı araçların lastiklerini patlattığı belirlendi. 20'ye yakın araç sahibine avukatı aracılığıyla ulaştığı öğrenilen kişinin, masrafları karşılama sözü verdiği, araç sahiplerinin de şikayetçi olmadığı öğrenildi. Bunun üzerine bölgeye gelen tamirci, araçların lastiklerini yenileriyle değiştirmek için hummalı çalışma içine girdi.


Mağdurlardan Onur Tüzün,
"Gece olmuş, haberimiz yoktu. Sabah kızımı doktora götürecektim. Geldim lastikler inmiş. 20’ye yakın aracın lastiklerini indirmişler. Garip bir olay. Mecburen kızımı taksiyle götürdük. Dönüşte de polise gittik. Herhalde yakalanmış. Avukatlar ilgilendi, şimdi hallediyorlar. Lastikleri değiştiriyorlar. Şikayetçi olmadık zaten. İyi niyetli yaklaştılar, biz de iyi niyete karşılık verdik. Şikayetçi olmayız"
dedi.


#Araç
#Lastik
#Tamir
