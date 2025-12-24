20'ye yakın aracın lastiğini patlatıp masrafını karşıladı

"Gece olmuş, haberimiz yoktu. Sabah kızımı doktora götürecektim. Geldim lastikler inmiş. 20’ye yakın aracın lastiklerini indirmişler. Garip bir olay. Mecburen kızımı taksiyle götürdük. Dönüşte de polise gittik. Herhalde yakalanmış. Avukatlar ilgilendi, şimdi hallediyorlar. Lastikleri değiştiriyorlar. Şikayetçi olmadık zaten. İyi niyetli yaklaştılar, biz de iyi niyete karşılık verdik. Şikayetçi olmayız"