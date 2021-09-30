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ADANA RİZE TRABZON

Meteoroloji uyardı: 21 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, Marmara’nın kuzeyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hakkari çevreleri ile Balıkesir ve Hatay’ın kıyı kesimleri, Antalya’nın batı ve doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri, Samsun’un batı ilçeleri, Trabzon’un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
21 ile yağış uyarısı! Mersin, Adana, Balıkesir, Hatay, Trabzon, Rize, Artvin hava durumu
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Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hakkâri çevreleri ile Balıkesir ve Hatay’ın kıyı kesimleri, Antalya’nın batı ve doğu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri, Samsun’un batı ilçeleri, Trabzon’un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 22
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı 21
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
  • Samsun: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 19
  • Trabzon: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçeleri Of, Hayrat, Dernekpazarı’nda kuvvetli olması bekleniyor) 20
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

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