Meteoroloji uyardı: 21 ile yağış uyarısı yapıldı

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hakkâri çevreleri ile Balıkesir ve Hatay’ın kıyı kesimleri, Antalya’nın batı ve doğu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri, Samsun’un batı ilçeleri, Trabzon’un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 22

Parçalı yer yer çok bulutlu 22 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı 21

Parçalı ve çok bulutlu, yerel ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı 21 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Parçalı ve az bulutlu 27 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Samsun: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 19

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 19 Trabzon: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçeleri Of, Hayrat, Dernekpazarı’nda kuvvetli olması bekleniyor) 20

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçeleri Of, Hayrat, Dernekpazarı’nda kuvvetli olması bekleniyor) 20 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

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