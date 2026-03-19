21 Mart Nevruz Günü Anma Programı Gaziantep'te düzenlenecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk coğrafyasının ortak bayramı olan ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz kapsamında bu yıl düzenlenecek Anma Programı ve yürütülecek çalışmaların detaylarını anlattı.

Nevruz'un, kadim tarihin vazgeçilmez bir parçası olduğuna işaret eden Zorlu, "Göktürklerden Hunlara, Selçuklular'dan Osmanlı Devleti'ne, nihayet Türkiye Cumhuriyeti'nin o ilk döneminde bizzat Atatürk'ün katıldığı 1921 yılındaki şenlikleri örnek gösterebiliriz, bu uzun tarih sürecinde bizi bir araya getiren birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın günü ve bayramı olarak kutlandı" diye konuştu.

Nevruz'un uzun yıllar Türkiye'de bir resmi hüviyet kazanmadığını anımsatan Zorlu, geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ilk defa İstanbul'da Nevruz Günü'nü bir anma günü haline getirdiklerini anlattı. Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle ve diğer devlet başkanlarının da kabulüyle bu günün Türk Devletleri Teşkilatı'nın da resmi ortak anma günü haline geldiğine dikkati çekti.

"Barışın, huzurun, birliğin, kardeşliğin mesajını hep birlikte vereceğiz"

Zorlu, bu sene gerçekleşecek 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na ilişkin, "21 Mart'ta bu kez Gaziantep'te yine Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bir Nevruz Anma Günü ve büyük bir şenlik hazırlığı içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız bu törene video mesajıyla katılacak. Yaklaşık 80 kişilik çok önemli bir sanatçı topluluğu sahne alacak. Güneydoğu'muzun bu güzide ilinde barışın, huzurun, birliğin, kardeşliğin mesajını hep birlikte vereceğiz. Başta Türk dünyasından olmak üzere yurt dışından konuklarımız olacak ve Nevruz ateşini inşallah orada yakmayı planlıyoruz" bilgisini paylaştı.

Nevruz Günü'nün önemine değinen Zorlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki önemli ayakta bunu değerlendirebiliriz. Bir tanesi; şüphesiz büyük gönül coğrafyamızın birleştirici unsuru olması. Kültürel zeminde yürüttüğümüz Türk dünyası çalışmalarında özellikle Nevruz'u özel bir yere koyuyoruz ve bugün Orta Asya'dan Balkanlara, Anadolu'dan Kafkaslara kadar çok geniş bir coğrafyada aynı gün aslında bereketin ve baharın yanı sıra birliğimizi yeniden filizlendirecek yeni bir umudu da hep birlikte paylaşmış ve kutlamış olacağız. İkincisi; 86 milyon yurttaşımızı bir araya getirme sorumluluğumuz ve irademiz."

Bu programın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştiriliyor olmasının da aslında bu kapsayıcılığın, bu kuşatıcılığın çok önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Zorlu, "Tüm vatandaşlarımızı Gaziantep'e bekliyoruz" dedi.

"Özbek Balalar, bizlerle olacak"

Programın Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nda saat 10.30'da başlayacağını açıklayan Zorlu, "Kurduğumuz çadırlarda orada güzel bir hazırlık var. Nevruz Ateşi'ni hep birlikte yakacağız. Türk Devletleri Teşkilatı'ndan gelen misafirlerimizle, büyükelçilerimizle, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer yetkililerimizle birlikte... Sonra o büyük konser gerçekleşecek. Özellikle genç kardeşlerime buradan bir müjde vermek istiyorum. Sosyal medyada çok beğenilen, dünyada şu anda çok önemli hesaplarca paylaşılan 'Özbek Balalar' isimli bir grup var. Bu kardeşlerimiz de o gün bizlerle olacaklar" ifadelerini kullandı.

Nevruz Günü'ne özel kitap hazırlandı

Editörlüğünü yaptığı 21 Mart Nevruz Günü'ne özel akademik yönü güçlü bir kitap çalışması hazırladıklarını bildiren Zorlu, kitabın takdim yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığını söyledi.

Kitapta, yurt içinden ve yurt dışından 30 araştırmacı ve akademisyenin Nevruz Günü'ne ilişkin değerlendirmelerinin bulunduğunu anlatan Zorlu, "Bunu da 2026 Nevruz kutlamalarımıza bir nişane olarak çıkardık. İnşallah bugün bize birlik, bereket, huzur, daha yüksek bir refah, barış getirsin diliyorum. Tüm Türk dünyasına, gönül coğrafyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Nevruz'u her yönüyle inceleyen çok önemli bir baş yapıt ortaya çıktı." diyen Zorlu, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının web sayfasına bu çalışmanın yükleneceğini, merak eden tüm vatandaşların buradan kaynağa ulaşabileceğini söyledi.

Kitap çalışmasında Nevruz Günü'nün kültürel açıdan tarihin derinliklerinde nasıl bir anlam taşıdığı ve farklı coğrafyalarda nasıl kutlandığının yer alacağını anlatan Zorlu, "İstiyoruz ki bunu yeni nesillerimize aktaralım. Nevruz'un bir dönem vatandaşımızın özellikle bizlere serzeniş olarak ifade ettiği bir ayrılışın, bir bölünmüşlüğün bunun bir günü olmaktan uzaklaşmasını çok arzu ediyorduk. Zaten böyle bir gün değil. İşte biz de bu günü Cumhurbaşkanımızın himayesinde inşallah bu yıl Gaziantep'imizde gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Ülkemizde de resmi bir gün olarak kutlanması bağlamında çalışmalarımız sürüyor"

Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde 21 Mart Nevruz Günü'nün resmi bir anma günü haline geldiğine dikkati çeken Zorlu, "Ülkemizde de resmi bir gün olarak kutlanması bağlamında çalışmalarımız sürüyor. Bu sene resmi tatil, bayramın ikinci gününe denk geliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmayı da sonuçlandıracağız. Ve milletimiz için güzel, anlamlı bir resmi bayram, anma günü de Cumhurbaşkanımız hediye etmiş olacak." ifadelerini kullandı.