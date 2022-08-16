21 yılın her anı mücadeleyle geçti: Kardeşliğimizin bozulmasına izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti döneminde Türkiye’nin kast sisteminden kurtulduğunu belirtirken, CHP zihniyetinin yerinde saydığını söyledi. AK Parti dün kuruluşunun 21’nci yılını kutladı. Etkinlikler kapsamında Genel Merkez’de düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kurulduğu ilk andan itibaren terör örgütlerinden darbe heveslilerine kadar millet düşmanlarının hedefi olduğunu ifade etti.

MİLLETLE PÜSKÜRTTÜK

Geride kalan 21 senenin her anının, her gününün mücadeleyle geçtiğini kaydeden Erdoğan “İlk günden itibaren vesayet odaklarından devlet içine çöreklenmiş çetelere, terör örgütlerinden darbe heveslilerine kadar millet düşmanlarının hedefi olduk” dedi. Erdoğan, "Ekonomimizi her yıl büyütmeyi başardık. İçimizdeki mandacılara rağmen dış politikamızı güçlendirdik. Hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz bir devrime imza attık. Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz darbe girişimine kadar milli iradeye kasteden tüm saldırıları, milletimizle omuz omuza vererek beraberce püskürttük." diye konuştu.

Türkiye'nin AK Parti döneminde, sadece ayağına vurulmuş asırlık prangalardan kurtulmadığını, aynı zamanda mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kast düzeninden de kurtulduğunu ifade eden Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

ÖZ YURDUNDA PARYA MUAMELESİ YAPTILAR

Yıllarca bu millete kendi öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Yıllarca bu milletin çocuklarının okumasını, üniversiteye gitmesini, suni sebeplerle engellediler. Darbe dönemlerinde sermayeyi renklere bölerek ülkemizin gelişmesini sabote ettiler. Kadınlarımızın başörtülü başörtüsüz diye ayrımcılığa uğradığı, temel hak ve hürriyetlerin belli toplum kesimlerine yalnızca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüğü, bu kast sistemine biz son verdik.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan salon girişinde sevgi gösteriyle karşılandı.

CHP ZİHNİYETİ YERİNDE SAYIYOR

21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymaktadır. CHP ve yandaşları değişmemekte, kendilerini yenilememekte ısrar ediyor. Bu ülkenin en büyük açığı demokrasiyi içselleştirmiş, yerli ve milli muhalefet açığıdır. İhya yerine yıkmayı siyasetlerinin merkezine yerleştiren rövanşist yaklaşımdır.

BENZER SENARYOLAR TEDAVÜLDE

Sandıkta milletten tokat yiyenler iktidara gelmek için darbelerden, hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır. 2023'e giden süreçte benzer senaryoların tekrar tedavüle konduğunu görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda,nAK Parti’ye katılan Beşiri Belediye Başkanı Sait Karabulut'a rozetini taktı.

Malazgirt’e randevu

Geçen hafta Çorum’da 50 bin kişinin katılımıyla bir mitingi gerçekleştirdiklerini ve Hacı Bektaş’ı anma programında da 15 bin kişinin katıldığını belirten Erdoğan, “Önümüzdeki günlerde Manisa’da toplu açılış ve mitingimiz olacak. 25’inde Ahlat, 26’sında Malazgirt’te olacağız. Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı’mızla orada kılacağız. Ahlat ve Malazgirt’e de Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket edeceğiz. CHP’li yazar ve siyasetçilerden her gün zılgıt yedikleri halde, geçmişlerini reddedenleri bir kenara bırakıyoruz. Biz ülkemize eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, milli menfaatlerini Birleşmiş Milletler ve NATO dahil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan, diplomasisi etkili bir Türkiye var" dedi. Erdoğan, "Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si, 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir." ifadelerini kullandı. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugünün Türkiye'si 21 yıl öncesine göre daha demokratik, özgür ve fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir. Bugün IMF kapılarında borç dilenen değil, kalkınma ve insani yardımlarda dünyaya örnek gösterilen bir Türkiye var. Bugün, milli menfaatlerini Birleşmiş Milletler ve NATO dâhil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan, diplomasisi etkili bir Türkiye var. Kimseden icazet almadan operasyon düzenleyen, ordusu güçlü bir Türkiye var.”

FOTOĞRAF: MUHAMMED KURTAR

Kardeşliğimizi kimse bozamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin birliğinin bozulmasını hedefleyen odaklara asla müsaade etmeyecekleri söyledi. Partisinin 21’inci kuruluş yıl dönümünde Ankara ATO Congresium’da gerçekleştirilen programda konuşan Erdoğan, son günlerde Alevi vatandaşlara yapılan saldırıları anımsatarak, “Ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin, milletimizin birliğini, beraberliğini, ebedi kardeşliğini zedelemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz” dedi. Erdoğan, kuruluşundan bu yana AK Parti’de görev alan, destek olan herkese teşekkür ederken, “Bu kutlu davanın dışına çıkmış olanlara da teşekkür ederim. Biz bizimle yürüyen milyonlarla kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz” dedi.

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VESAYET ÖZLEMCİLERİ BAŞARAMAYACAK

Erdoğan özetle şunları kaydetti: Son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin, milletimizin birliğini, beraberliğini, ebedi kardeşliğini zedelemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz. Eşref-i mahlukat olan insanı renginden, kimliğinden dolayı hor gören Ebu Cehil zihniyetinden milletimizi ne pahasına olursa olsun korumakta kararlıyız. Birileri hala ülkemizi yoksulluğu körükleyen, hak ve özgürlüklere düşman, eser ve hizmet düşmanı, manda ve onun gölgesi vesayet özlemcisi, dünyadan kopuk, vizyonsuz hedefsiz, puslu iklime döndürmek istiyorsa da başaramayacaklar.

PAYANDA OLANLARA ACIYORUZ

Ülkeyi yönetme müktesebatları tek parti faşizminden, iktidara gelme pratikleri darbeden ibaret olanların çırpınışları boşunadır. Şahsi hırslarının ürünü ajandaları sebebiyle bunların kurdukları masaya payanda olanlara acıyoruz. 2023 hedeflerimizin karşısına tek parti CHP’si zulüm ve sefalet uygulamalarının güzellemeleri ile ortaya çıkanlara artık kimse itibar etmiyor. 2053 vizyonumuzun karşısına inşa ettiğimiz eserleri yıkma hizmetleri tersine döndürme vaadiyle çıkanlara kimse kulak vermiyor. Tek sermayesi AK Parti, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan husumeti olanlar sadece her tarafı buram buram manipülasyon kokan sosyal medya mecralarında ve Türkiye düşmanı çevrelerde revaç buluyor.

TOKİ süratle konut yapacak

Sosyal konut projesinin süratle tamamlanacağını kaydeden Erdoğan, “1 milyon 170 bin konut ve işyeriyle 25 bin sosyal eser kazandırdık. Toplu konut idaresinden milletimiz konut almaya hazırsa Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız” dedi.

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