21 yılın her anı mücadeleyle geçti: Kardeşliğimizin bozulmasına izin vermeyiz 14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti 21 yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21. yıldönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, “Geride kalan 21 senenin her anı, her günü mücadeleyle geçti. İlk günden itibaren vesayet odaklarından devlet içine çöreklenmiş çetelere, terör örgütlerinden darbe heveslerine kadar millet düşmanlarının hedefi olduk” dedi.

