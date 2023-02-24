23 Derece adlı Twitter hesabı algı operasyonuna kalkıştı: Kendi ifadelerini depremzedeye ait gösterdi

Sözde haber sayfası 23 Derece adlı Twitter hesabından alçakça algı operasyonu
Twitter'da algı operasyonları yapan 23 Derece adlı sözde haber sayfası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyaret ettiği depremzede aileye ait görüntüleri paylaştı. Depremzede aile devletin desteklerinden dolayı teşekkür ederken 23 Derece adlı trol hesap, servis ettiği görüntülerde adamın sözleriymiş gibi kendi ifadelerini kullandı. Yakınlarını kaybeden depremzede aileyi alçakça linç ettirdi.