23 Derece adlı Twitter hesabı algı operasyonuna kalkıştı: Kendi ifadelerini depremzedeye ait gösterdi

CHP'li Adalar Belediyesi Anadolu Kulübü'nde düzenlediği deprem panelinde kendisini eleştiren eski CHP yöneticisi katılımcının mikrofonunu elinden aldı. Depremde hayatını kaybedenlere dikkat çeken eski CHP'li yöneticinin, "Son on beş yıldır biz yerelde iktidarız, son dört yıldır büyükşehir ve ada da iktidarız. Belediye binamız yıkım kararı almış. Bunu niye yıkmadık? Niye yapmadık?" sözlerinin ardından konuşması engellendi.