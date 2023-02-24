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23 Derece adlı Twitter hesabı algı operasyonuna kalkıştı: Kendi ifadelerini depremzedeye ait gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyaret ettiği depremzede aileye ait görüntüleri kullanan sözde haber sayfası 23 Derece adlı trol hesap, kendi ifadelerini depremzedeye aitmiş gibi servis etti. Algı operasyonu yapan sözde haber sayfası 23 Derece, kullandığı ifadelerle 3 yakınını kaybetmiş depremzede adamı alçakça linç ettiriyor.

11:32 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sözde haber sayfası 23 Derece adlı Twitter hesabından alçakça algı operasyonu

Sözde haber sayfası 23 Derece adlı Twitter hesabından alçakça algı operasyonu

Twitter'da algı operasyonları yapan 23 Derece adlı sözde haber sayfası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyaret ettiği depremzede aileye ait görüntüleri paylaştı. Depremzede aile devletin desteklerinden dolayı teşekkür ederken 23 Derece adlı trol hesap, servis ettiği görüntülerde adamın sözleriymiş gibi kendi ifadelerini kullandı. Yakınlarını kaybeden depremzede aileyi alçakça linç ettirdi.


DEVLET NEREDE YALANI

Depremzede ailenin ifadelerini çarpıtarak algı operasyonu yapan 23 Derece adlı sözde haber sayfası paylaşımında,
"Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin ziyaret ettiği bir konteynerdaki depremzededen ilginç yorumlar. Allah şahit ise aileleri göçük altında kalanlar, donarak ölenler, oğlum öldü kızım öldü diyenler, ekmek, su, çadır yardımı isteyenler, kefen, tuvalet isteyenler yalan söylemiş!"
ifadelerini depremzede aile söylemiş gibi servis etti.

#23 Derece
#Algı operasyonu
#Recep Tayyip Erdoğan
38 dakika önce
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23 Derece adlı Twitter hesabı algı operasyonuna kalkıştı: Kendi ifadelerini depremzedeye ait gösterdi
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