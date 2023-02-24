Hataylı depremzede yapılan yardımları anlattı: Allah devletimizden milletimizden razı olsun

Depreme Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalanan bir vatandaş, yapılan yardımlar için teşekkür etti.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 11 ili enkaza çevirdi. 43 binin üzerinde can kaybı olan depremde, binlerce bina yerle bir oldu. Kalan binaların çoğunun ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi.
Türkiye'nin kenetlendiği acı olayda 19'uncu güne girilirken, yurdun dört bir yanından gönüllülerin de yardımları sürüyor. Bu kapsamda devlet iş birliği ile depremden etkilenen illerde seferberlik başlatıldı.