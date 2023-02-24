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Hayat

Hataylı depremzede yapılan yardımları anlattı: Allah devletimizden milletimizden razı olsun

11 ili enkaza çeviren Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalanan bir vatandaş, depremin ardından yaşadıklarını anlattı. Yapılan yardımlara ilişkin konuşan afetzede, "Ben hayatımda görmediğim, giymediğim elbiseleri giydim. Yemediğim yemekleri yedim. Cebime para girdi. İnsanlığımı, yaşadığımı hissettim. Çocuklarım yedikçe ben mutlu oldum. Allah bin kere devletimizden, milletimizden razı olsun." dedi.

10:31 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Depreme Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalanan bir vatandaş, yapılan yardımlar için teşekkür etti.

Depreme Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalanan bir vatandaş, yapılan yardımlar için teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 11 ili enkaza çevirdi. 43 binin üzerinde can kaybı olan depremde, binlerce bina yerle bir oldu. Kalan binaların çoğunun ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin kenetlendiği acı olayda 19'uncu güne girilirken, yurdun dört bir yanından gönüllülerin de yardımları sürüyor. Bu kapsamda devlet iş birliği ile depremden etkilenen illerde seferberlik başlatıldı.

Hataylı depremzede: Hayatımda giymediğim elbiseleri giydim

Depreme Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalanan bir vatandaş, kendisine mikrofon uzatan bir muhabire yaşadıklarını anlattı. Afet bölgesine yapılan yardımları anlatan depremzede,
"Allah devletimizden, milletimizden razı olsun."
diyerek şöyle konuştu:
"Kırıkhan'daydım. Özür dileyerek söylüyorum. Sabah kahvaltı yapabiliyorduk çocuklarımla. Akşam yemeğine kadar yiyemiyorduk. Şunu yardım verdiler fiyatını söylemek istemiyorum. Ben hayatımda görmediğim, giymediğim elbiseleri giydim. Yemediğim yemekleri yedim. Cebime para girdi. İnsanlığımı, yaşadığımı hissettim. Çocuklarım yedikçe ben mutlu oldum. Allah bin kere devletimizden, milletimizden razı olsun."


Depremin ağır hasar verdiği Hatay'da 12 noktada çadır kent kuruldu: Vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor
Depremin ağır hasar verdiği Hatay'da 12 noktada çadır kent kuruldu: Vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, ilk günden itibaren binlerce çadır bölgelere sevk edildi. Depremin etkilediği illerin başında gelen Hatay'da 12 adet çadır kent noktası bulunuyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada, çadır kentlerde vatandaşların yeme-içme, temizlik, güvenlik, sosyal ve psikososyal ihtiyaçları başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi. Çadır kentlerde seyyar tuvaletler, sosyal market, giyim market, mescid, sağlık ünitesi, çocuk oyun alanları, mobil çamaşırhane, psikososyal destek alanı ve itfaiye aracı üniteleri yer alıyor.



#Hatay
#Kırıkhan
#deprem
2 saat önce
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Hataylı depremzede yapılan yardımları anlattı: Allah devletimizden milletimizden razı olsun
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