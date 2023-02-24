Hataylı depremzede yapılan yardımları anlattı: Allah devletimizden milletimizden razı olsun

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, ilk günden itibaren binlerce çadır bölgelere sevk edildi. Depremin etkilediği illerin başında gelen Hatay'da 12 adet çadır kent noktası bulunuyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada, çadır kentlerde vatandaşların yeme-içme, temizlik, güvenlik, sosyal ve psikososyal ihtiyaçları başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi. Çadır kentlerde seyyar tuvaletler, sosyal market, giyim market, mescid, sağlık ünitesi, çocuk oyun alanları, mobil çamaşırhane, psikososyal destek alanı ve itfaiye aracı üniteleri yer alıyor.