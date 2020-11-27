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Gündem 24 ayrı suçtan aranan PKKlı terörist Türkiyeye iade edildi
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24 ayrı suçtan aranan PKK'lı terörist Türkiye'ye iade edildi

İnterpol Daire Başkanlığı, karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan arama kaydı bulunan terör örgütü PKK üyesi M.S'yi, Irak'ta yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Haber Merkezi DHA
Son dakika
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Terör örgütü PKK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı buluna M.S, İnterpol Daire Başkanlığı ekiplerince Irak'tan yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

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