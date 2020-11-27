24 ayrı suçtan aranan PKK'lı terörist Türkiye'ye iade edildi

Kağıthane'de kurşunların yağmur gibi yağdığı silahlı çatışma kamerada

İstanbul Kağıthane'de alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan iki kişi, karşı karşıya geldiklerinde birbirlerine güpegündüz tabancalarla ateş açtı. Kurşunların yağmur gibi yağdığı çatışmada taraflardan biri yaralanırken, olay yerinde ise 22 adet kovan bulundu. Çatışma sonrası kaçan bir şahsın tekme, yumruk ve sopalarla öldüresiyle dövüldüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.