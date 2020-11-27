24 ayrı suçtan aranan PKK'lı terörist Türkiye'ye iade edildi

Terör örgütü PKK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı buluna M.S, İnterpol Daire Başkanlığı ekiplerince Irak'tan yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Terör örgütü PKK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı buluna M.S, İnterpol Daire Başkanlığı ekiplerince Irak'tan yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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