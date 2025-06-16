24 saat sonra ikinci görüşme

İsrail-İran gerilimini sonlandırmak için yoğun bir diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump’la dün bir kez daha görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.