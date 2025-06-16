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24 saat sonra ikinci görüşme

24 saat sonra ikinci görüşme

04:0016/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump

İsrail-İran geriliminin ardından yoğun bir diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump’la dün bir kez daha görüştü. Erdoğan, Trump'la görüşmesinde bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirterek yegane yolun diplomasiden geçtiğini belirtti. Umman Sultanı El Said, Kuveyt Emiri El Sabah ve Irak Başbakanı Sudani ile de görüşen Erdoğan, Netanyahu yönetiminin küresel güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi.

İsrail-İran gerilimini sonlandırmak için yoğun bir diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump’la dün bir kez daha görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

BU GİDİŞATA ENGEL OLUNMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegane yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye'nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini ifade etti.

Irak çatışmanın dışında kalmalı

  • Irak Başbakanı Sudani ile görüşmede de “Zor şartlarda itidalli davranılması ve şiddet sarmalının önüne mutlaka geçilmesi” gerektiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Irak’ın bu çatışmanın dışında kalmasının önemine dikkat çekti ve mevcut gerilimli ortamda terör örgütleri ile radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
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