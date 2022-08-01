242 kilo kokain yakalandı: ABD FETÖ, PKK ve DEAŞ’ı pişiriyor

Uyuşturucu simsarlarına göz açtırmayan Güvenlik güçleri, dün Tekirdağ Limanı’nda 242 kilogram kokain ele geçirdi. Bilgiyi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı. Soylu, Twitter’dan, “Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha” notuyla birlikte, “Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı’nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı” bilgisini verdi.

ÇOKLU TAKİPLE İZLENDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Marşal Adaları bayraklı Robusta isimli ticari gemi ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı elde edildi. 4 Temmuz’da Brezilya’dan yola çıkan geminin hareketleri radar sistemleri, hava unsurları ve yüzer unsurlarla takibe alındı. Geminin önceki gün Tekirdağ Martaş Limanı’na varmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle ortak operasyon düzenlendi.

Operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğünden bir bulut altı vtol insansız hava aracı, bir dron, bir dalış timi, iki dedektör köpek; Sahil Güvenlik Komutanlığından bir uçak, bir helikopter, üç bot, bir dalış timi, bir mobil radarı ve bir su altı arama cihazı katıldı. Gemi içerisinde ve geminin su altı kısmında yapılan arama ve kontroller sonucunda yaklaşık 242 kilogram kokain ele geçirildi.

Süleyman Soylu



Soylu: ABD FETÖ, PKK ve DEAŞ’ı pişiriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul’da katıldığı bir programda, terör örgütlerinin Amerika tarafından pişirildiğini söyledi. “Öyle bir dönem içerisine girildi ki iki üç tane işle karşı karşıya kaldık” diyen Bakan Soylu, özetle şunları kaydetti: “Bunlardan bir tanesi FETÖ’dür. Müslümanlığı istismar etmekle, başkalaştırmak için hedef ortaya koymuştur. İkincisi PKK’dır. Üçüncüsü de DEAŞ’tır. Bakın üçünün kaynağı da bu topraklar değildir. Amerika pişirmektedir. Bu kadar açık ve net. DEAŞ da aynıdır, FETÖ de, PKK da aynıdır” dedi.

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