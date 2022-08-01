Gündem 242 kilo kokain yakalandı ABD FETÖ, PKK ve DEAŞı pişiriyor
TEKİRDAĞ

242 kilo kokain yakalandı: ABD FETÖ, PKK ve DEAŞ’ı pişiriyor

Emniyet ve Sahil Güvenlik, Tekirdağ Limanı’nda 242 kilo kokain yakaladı. İçişleri Bakanı Soylu, operasyonu “Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha” notuyla duyurdu. Kokaini taşıyan Marşal Adaları bayraklı “Robusta” isimli ticari geminin 4 Temmuz’da Brezilya’dan hareket ettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
242 kilo kokain yakalandı: ABD FETÖ, PKK ve DEAŞ’ı pişiriyor
​242 kilo kokain yakalandı.

Uyuşturucu simsarlarına göz açtırmayan Güvenlik güçleri, dün Tekirdağ Limanı’nda 242 kilogram kokain ele geçirdi. Bilgiyi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı. Soylu, Twitter’dan, “Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha” notuyla birlikte, “Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı’nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı” bilgisini verdi.

ÇOKLU TAKİPLE İZLENDİ

  • Sahil Güvenlik Komutanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Marşal Adaları bayraklı Robusta isimli ticari gemi ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı elde edildi. 4 Temmuz’da Brezilya’dan yola çıkan geminin hareketleri radar sistemleri, hava unsurları ve yüzer unsurlarla takibe alındı. Geminin önceki gün Tekirdağ Martaş Limanı’na varmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle ortak operasyon düzenlendi.
  • Operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğünden bir bulut altı vtol insansız hava aracı, bir dron, bir dalış timi, iki dedektör köpek; Sahil Güvenlik Komutanlığından bir uçak, bir helikopter, üç bot, bir dalış timi, bir mobil radarı ve bir su altı arama cihazı katıldı. Gemi içerisinde ve geminin su altı kısmında yapılan arama ve kontroller sonucunda yaklaşık 242 kilogram kokain ele geçirildi.

Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

Soylu: ABD FETÖ, PKK ve DEAŞ’ı pişiriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul’da katıldığı bir programda, terör örgütlerinin Amerika tarafından pişirildiğini söyledi. “Öyle bir dönem içerisine girildi ki iki üç tane işle karşı karşıya kaldık” diyen Bakan Soylu, özetle şunları kaydetti: “Bunlardan bir tanesi FETÖ’dür. Müslümanlığı istismar etmekle, başkalaştırmak için hedef ortaya koymuştur. İkincisi PKK’dır. Üçüncüsü de DEAŞ’tır. Bakın üçünün kaynağı da bu topraklar değildir. Amerika pişirmektedir. Bu kadar açık ve net. DEAŞ da aynıdır, FETÖ de, PKK da aynıdır” dedi.

Bakan Soylu Esenyurt'ta su baskını yaşayan mahallelerde incelemelerde bulundu
OYNAT 01:02
Bakan Soylu Esenyurt'ta su baskını yaşayan mahallelerde incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta 10 Temmuz Pazar günü yaşanan su baskınından etkilenen Pınar ve Yeşilkent Mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu su baskınlarında zarar gören mahalle sakinleriyle görüştü. Soylu'ya, Vali Ali Yerlikaya, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve AFAD ekipleri eşlik etti. Bakan Soylu mahallerde incelemelerde bulunup, tespit edilen eksiklerin giderilmesi için talimat verdi.
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