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İSTANBUL

25 ilde FETÖ operasyonu: 115 kişinin yakalanması için harekete geçildi

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 115 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi AA
25 ilde FETÖ operasyonu: 115 kişinin yakalanması için harekete geçildi
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İstanbul merkezli 25 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 115 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, meslekten ihraç edilen ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 115 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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