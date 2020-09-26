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İSTANBUL

26 Eylül il il hava durumu: Sıcaklıklar artıyor rüzgar ve yağış bekleniyor

Hafta sonu hava nasıl olacak: Sıcaklıklar artıyor rüzgar ve yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Eylül hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji tarafından hazırlanan hava durumu raporuna göre Marmara'nın batısı ve Ege'de kuvvetli rüzgar beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte il il hava durumu ve sıcaklıları..

Haber Merkezi AA
26 Eylül hava durumu raporu yayınlandı.
26 Eylül hava durumu raporu yayınlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava bugün parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji bölge ve şehir isimleri vererek sağanak ve rüzgara karşı uyardı

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2-4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Türkiye genelinde havanın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bu nedenle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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