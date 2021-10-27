Sıcaklıklar artıyor: İşte ülke genelinde il il hava durumu

Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İL İL HAVA DURUMU

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 16

İstanbul: Parçalı bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Parçalı bulutlu 29

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık 18

Erzurum: Az bulutlu ve açık 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 25

FOTOĞRAF 7 Köprübaşı ilçesine bağlı Parma Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen yapılar için yıkım kararı alındı. Ekipler, güvenlik önlemleri altında iş makineleri ile yaylaya çıktı. Evlerini yıktırmak istemeyen yaklaşık 100 kişilik grup, yayla yoluna çıkarak ekiplerin geçişine izin vermedi. Çıkan gerginlik sonrası görüşmeler yapıldı. Evlerinden eşyalarını almaları için vatandaşlara 15 gün süre tanındı. Kararın ardından ekipler, yayladan ayrıldı. Yaylada yıkıma karşı nöbet tuttuklarını belirten Ali Özyurt, \"Yıkımlar olacaktı, 50'e yakın ev vardı. Fakat 4 tanesini yıkacaklarını söylediler. Biz de toplandık. 'İş makineleri girmesin' diyerek yol üzerinde nöbet tutmaya başladık. Yıkımına karar verilen evlerden bir tanesi de bizim evimiz\" dedi. Mustafa Bozkurt da, \"Yıkım olacağına dair duyum aldık. Akşam mahalleli ile konuştuk ve toplandık. Sabah saatlerinden itibaren nöbet tutmaya başladık. Ekipler geldi ve 4 ev için yıkım kararı alındığını söyledi. Vatandaşlarda ekiplerle beraber anlaştı. 15 günlük bir süre verildi. Yıkım olacak yerlerin sahipleri bu süreçte evlerindeki malzemeleri söküp alabilecekler\" diye konuştu. Mehmet Narballı ise, \"Yaylada yüzlerce temel atıldı. Halen daha doğru düzgün bir tespit yok. Yasaksa yıkılsın. Kendi evimi, kendim de yıkarım. Fakat burada insanlar yaylacılıkla uğraşıyor. 50'ye yakın yıkım kararı olan yapı var. Geçen yıl da 4 tane ev yıktılar. Bu yılda 4 ev yıkacaklar. Bu iş taksitle mi oluyor?\" diye sordu.<br> Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği: Vatandaşlar ekiplerin önünü kesti arbede yaşandı Trabzon'da imar kirliliği tartışmalarının ardından yaylalardaki kaçak yapıların yıkımı için bölgeye gelen ekipler, 100 kişilik grupla karşılaştı. Parma Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkımı için gelen ekiplerin önü kesildi. Kısa süreli yaşanan gerginlik sonrası ekipler vatandaşlara eşyalarını boşaltması için 15 gün süre vererek bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. BiP'te paylaş

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