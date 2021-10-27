Sıcaklıklar artıyor: İşte ülke genelinde il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Osmaniye ve Hatay kıyıları için sağanak yağış tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt genelinde il il hava durumu şu şekilde..
Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 16 İstanbul: Parçalı bulutlu 18 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24 Adana: Parçalı bulutlu 29 Antalya: Parçalı bulutlu 24 Samsun: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 17 Trabzon: Az bulutlu ve açık 18 Erzurum: Az bulutlu ve açık 13 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 25