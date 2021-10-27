Gündem Sıcaklıklar artıyor İşte ülke genelinde il il hava durumu
İSTANBUL

Sıcaklıklar artıyor: İşte ülke genelinde il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Osmaniye ve Hatay kıyıları için sağanak yağış tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt genelinde il il hava durumu şu şekilde..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
27 Ekim hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu
Foto/arşiv

Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 16
İstanbul: Parçalı bulutlu 18
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24
Adana: Parçalı bulutlu 29
Antalya: Parçalı bulutlu 24
Samsun: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 17
Trabzon: Az bulutlu ve açık 18
Erzurum: Az bulutlu ve açık 13
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 25

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği: Vatandaşlar ekiplerin önünü kesti arbede yaşandı
FOTOĞRAF 7
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Köprübaşı ilçesine bağlı Parma Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen yapılar için yıkım kararı alındı. Ekipler, güvenlik önlemleri altında iş makineleri ile yaylaya çıktı. Evlerini yıktırmak istemeyen yaklaşık 100 kişilik grup, yayla yoluna çıkarak ekiplerin geçişine izin vermedi. Çıkan gerginlik sonrası görüşmeler yapıldı. Evlerinden eşyalarını almaları için vatandaşlara 15 gün süre tanındı. Kararın ardından ekipler, yayladan ayrıldı.
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Yaylada yıkıma karşı nöbet tuttuklarını belirten Ali Özyurt, \"Yıkımlar olacaktı, 50'e yakın ev vardı. Fakat 4 tanesini yıkacaklarını söylediler. Biz de toplandık. 'İş makineleri girmesin' diyerek yol üzerinde nöbet tutmaya başladık. Yıkımına karar verilen evlerden bir tanesi de bizim evimiz\" dedi.
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Mustafa Bozkurt da, \"Yıkım olacağına dair duyum aldık. Akşam mahalleli ile konuştuk ve toplandık. Sabah saatlerinden itibaren nöbet tutmaya başladık. Ekipler geldi ve 4 ev için yıkım kararı alındığını söyledi. Vatandaşlarda ekiplerle beraber anlaştı. 15 günlük bir süre verildi. Yıkım olacak yerlerin sahipleri bu süreçte evlerindeki malzemeleri söküp alabilecekler\" diye konuştu.
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Mehmet Narballı ise, \"Yaylada yüzlerce temel atıldı. Halen daha doğru düzgün bir tespit yok. Yasaksa yıkılsın. Kendi evimi, kendim de yıkarım. Fakat burada insanlar yaylacılıkla uğraşıyor. 50'ye yakın yıkım kararı olan yapı var. Geçen yıl da 4 tane ev yıktılar. Bu yılda 4 ev yıkacaklar. Bu iş taksitle mi oluyor?\" diye sordu.<br>
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Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği: Vatandaşlar ekiplerin önünü kesti arbede yaşandı
Trabzon'da imar kirliliği tartışmalarının ardından yaylalardaki kaçak yapıların yıkımı için bölgeye gelen ekipler, 100 kişilik grupla karşılaştı. Parma Yaylası'ndaki kaçak yapıların yıkımı için gelen ekiplerin önü kesildi. Kısa süreli yaşanan gerginlik sonrası ekipler vatandaşlara eşyalarını boşaltması için 15 gün süre vererek bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Kar ve tipi bir anda bastırdı sürücüler zor anlar yaşadı
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Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan’ın yüksek kesimlerinde şehirler arası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
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Sahara Geçidi’nde etkili olan kar yağışının ardından Artvin istikametinde akşam saatlerinde buzlanma meydana geldi.
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Bazı araçlar yollarda kalırken, karayolunda kısa süreli kuyruklar oluştu.
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Gazeteciler kış lastiği de bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı.
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Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi.<br>Karayolları ekipleri kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
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Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkiinde gece gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.
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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Kar ve tipi bir anda bastırdı sürücüler zor anlar yaşadı
Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yollarda kalırken, karayolunda kısa süreli kuyruklar oluştu.


Sıcaklıklar artıyor

Sıcaklıklar artıyor

​İşte ülke genelinde il il hava durumu.
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Bir 'makas'
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