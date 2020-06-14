28 Şubat olmasaydı Vakıflar’a devredecektik

Eski TBMM Başkanı ve 28 Şubat döneminde Refahyol kabinesinde Kültür Bakanı olan İsmail Kahraman, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili Yeni Şafak’a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“Ayasofya fethin sembolüdür” diyen Kahraman, “Kapalı kalması, fethin yarım kalmasıdır. Fatih Sultan Mehmet Han’ın ruhunun azap içinde bulunmasıdır. Aynı zamanda hür ve kudretli bir devlet olmamızın engellenmesidir. Peygamber Efendimizin Hadis-i Şerif’teki müjdesine, tebciline ulaşan ecdadımıza karşı suç işlemiş olmamızdır. Ayasofya’nın sahibi Fatih’tir. Kılıç hakkı olarak, tapusu ve mülkiyeti kendisinindir. Vasiyetnamesinde, hizmet edenlere yaptığı dualar yanında cami dışında kullananlar büyük lanetlemeleri ve bedduaları vardır” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ HEDEFLERE ULAŞTIRIYOR

Ayasofya’da cuma namazı kılma hedefi olduğunu söyleyen Kahraman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamaları için “Sayın Cumhurbaşkanımız ulaşmamız gereken hedeflere bizi kavuşturuyor. Bu bir irade, azim, inanç ve kararlılık meziyetine sahip olmanın tezahürüdür” yorumunu yaptı.

YEDİ TANESİ CAMİ

İbadethanelerin her ülkede turizme açık yerler olduğuna dikkati çeken Kahraman, “Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Kocatepe, Millet, Selimiye gibi bütün camilerimiz, Eyüp Sultan, Hacı Bayram gibi türbelerimiz de belli bir edep dahilinde ziyaret edilmektedir. Türkiye’de ikisi İstanbul’da dokuz tane Ayasofya vardır. Diğerleri Edirne, Kırklareli, Trabzon, Gümüşhane, Zonguldak, Bitlis ve İznik’tedir. Bunların yedisi cami olarak hizmet vermektedir” dedi.

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TAMİRAT BAHANESİYLE MÜZE YAPILDI

Ayasofya Camii’nin geçmişte kapatılıp müzeye çevrilmesinin ABD’de dönemin Kuzey-Güney Amerika Metropoliti Athenagoras’ın gayretleri sonucu olduğunu belirten Kahraman, şöyle konuştu:

“Sonradan Rum Ortodoks Patriği olan Athenagoras ABD hükümetinin Türkiye’ye baskılarını sağlamış ve camimizi 1934 yılında tamirat bahanesi ile kapattırmış ve müze kararı çıkarttırmıştır. Erbakan-Çiller’in kurduğu 54. Hükümet’te içerideki iskeleleri sökme kararı aldığımızda Amerika’daki vakıflar ve Bizans dernekleri harekete geçmişlerdi. Sincan’da tanklar yürümese, o mükemmel hükümet düşmese idi, Trabzon’daki Ayasofya’yı da İstanbul‘u da, Kültür Bakanlığından Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredecektik. Niyazımız yakında Kızılelma’ya kavuşmamızdır.”

Uyanık olmazsak Endülüs oluruz

Papa 6.Paul’ün 1967’de Türkiye’yi ziyaret eden ilk papa olduğunu hatırlatan Kahraman, programındaki gün detayına dikkat çekti. Kahraman, “Salı günü geldi. Fatih de salı günü ikindi sonrası şehre girip doğrudan Ayasofya’ya gelmiş ve iki rek’at şükür namazı kılmıştı” dedi. Milli Türk Talebe Birliği Başkanı olarak papanın Ayasofya’yı gezerken dua etmesine arkadaşlarıyla tepki gösterdiklerini anlatan Kahraman, “Ayasofya’ya gittik, girdik ve iki rekat şükür namazı kıldık. Bir gün sonra Papa 6.Paul’e, içinde fetih müjdesi hadis-i şerifi, atamız Fatih’i atını denize sürerken gösteren temsili tablo olduğu bir paketi Vatikan’a postaladık. Şuurlu ve uyanık olmazsak mazaallah Endülüs gibi oluruz” diye konuştu.

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