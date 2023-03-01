|
Reklam
Reklam
Gündem

28 Şubat zihniyeti 28 Şubat'ta hortladı: Eşi başörtülü valiler Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, eşi başörtülü olan valilerden rahatsızlığını canlı yayında açıkça dile getirdi. Valilerin dokusunun değiştiğini öne süren Yanardağ, "Valilerin önemli bir kısmının kadın eli sıkmadığı, kiminin eşinin başının kapalı olduğu çoğunun belli bir eğitimden geçtiği iddia ediliyor." ifadelerini kullandı.

00:09 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Merdan Yanardağ

Merdan Yanardağ

Yaptığı canlı yayınlarda İslam düşmanlığını açıkça dile getirmekten çekinmeyen Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 28 Şubat “postmodern darbesi”nin yıl dönümünde de taşıdığı zihniyeti gözler önüne serdi.

Valilerin dokusunun değiştiğini öne süren Yanardağ,
"Valiler de şunu hiç unutmasın, kendileri devletin ve milletin temsilcisidir. Valilerin de dokusu değişti. Cumhuriyetçi vali ne kadar var bilmiyorum."
dedi.

'Valilerin kiminin eşinin başı kapalı'

Sözlerinin devamında eşi başörtülü olan valilerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Yanardağ,
"Valilerin önemli bir kısmının kadın eli sıkmadığı, kiminin eşinin başının kapalı olduğu, çoğunun belli bir eğitimden geçtiği iddia ediliyor."
ifadelerini kullandı.



Merdan Yanardağ depremde bile kin kustu: Bile bile bu gerici partilere oy verdiler
Merdan Yanardağ depremde bile kin kustu: Bile bile bu gerici partilere oy verdiler

Güneydoğu’da meydana gelen, yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği binlercesinin yaralandığı tarihi deprem sonrası Türkiye’de yedi gün süreyle yas ilan edildi. Tüm ülke kenetlenerek afetzedeler için seferber olurken, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin sebebi olarak iktidarı destekleyen vatandaşları gösterdi. Yanardağ, “Buralar dindar bölgeler. Bile bile bu gerici partilere oy verdiler. Deprem bölgesi ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir Tanrı?" dedi. 10 ilden hissedilen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Şehir merkezleri başta olmak üzere ilçelerde ve köylerde büyük hasar meydana geldi. Son bilgilere göre can kaybı 2 bin 316 olarak açıklanırken, binlerce yaralanın olduğu bildirildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımı olarak kayıtlara geçen, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen afet sonrası TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin faturasını iktidara oy verenlere kesti. Yanardağ, “İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır. Bu zihniyet, bu bölge ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir. Burada hangi yalanı bulacaksınız? Hangi gerekçeyle cezalandırabilmiş olabilir ki Tanrı?" dedi.



#Merdan Yanardağ
#Tele1
#28 Şubat
#Vali
1 saat önce
default-profile-img
28 Şubat zihniyeti 28 Şubat'ta hortladı: Eşi başörtülü valiler Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yeniden başlatıldı
EYT yasası Meclis'ten geçti
Eşi başörtülü valiler Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti
Putin'in START kararı sonrası ABD'den Rusya'ya nükleer cevabı
Hafıza'nın 28 Şubat Özel bölümü yayında
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.