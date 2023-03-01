28 Şubat zihniyeti 28 Şubat'ta hortladı: Eşi başörtülü valiler Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti

Merdan Yanardağ
Yaptığı canlı yayınlarda İslam düşmanlığını açıkça dile getirmekten çekinmeyen Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 28 Şubat “postmodern darbesi”nin yıl dönümünde de taşıdığı zihniyeti gözler önüne serdi.
Valilerin dokusunun değiştiğini öne süren Yanardağ,
"Valiler de şunu hiç unutmasın, kendileri devletin ve milletin temsilcisidir. Valilerin de dokusu değişti. Cumhuriyetçi vali ne kadar var bilmiyorum."
dedi.
'Valilerin kiminin eşinin başı kapalı'
'Valilerin kiminin eşinin başı kapalı'
Sözlerinin devamında eşi başörtülü olan valilerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Yanardağ,
"Valilerin önemli bir kısmının kadın eli sıkmadığı, kiminin eşinin başının kapalı olduğu, çoğunun belli bir eğitimden geçtiği iddia ediliyor."
ifadelerini kullandı.
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