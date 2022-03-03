​28 Şubat’ın 25. yıl dönümü: O tutanakları görmek istiyoruz

Türkiye’nin en karanlık dönemlerinden biri olan 28 Şubat askeri müdahalesinin mağdurları devlet sırrı olarak gizliliği devam eden MGK kararlarına ilişkin tutanakların açıklanmasını istiyor.

Tıp fakültesinde okurken başörtüsü yasağına maruz kalan ve yaşadıklarını “MGK kararlarının etkilerini iliklerimize kadar hissettik” diye anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Üzerinden 25 yıl geçmiş bir olaydan bahsediyoruz. Tutanakların devlet sırrı mahiyetinde olmadığını düşünüyorum. Çünkü bunlar MGK kararları. Zaten madde madde sıralandı. Altına imzalar atıldı ve kamuoyuyla paylaşıldı. Orada kimle ne konuşuldu, ne denildi hepsinin kamuoyuyla paylaşılması çok önemli olur” dedi. Usta, isim vermeden muhalefete gönderme yaparak şöyle konuştu:

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Leyla Şahin Usta

MUHALEFETE GÖNDERME

“Özellikle birileri şimdi çıkıp birtakım helalleşmelerden falan bahsediyor ya yani o dönemde tavrını ortaya koyanlar o dönemin İçişleri Bakanı olan birisi şu an bir partinin genel başkanı olan kişi kendisini aklamaya çalışıyor. Kendi röportajı da var. O dönem Mehmet Ali Birand ile yapılmış bir röportaj var. ‘MGK kararlarını uygulayacağım’ diye açıkça söylüyor. Burada bu kişilerin tavırlarının ne olduğu açıkçası çok net bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması önemli.”

Arşiv

FETÖ’YE AYRICALIK

İrticanın sahte bir tehdit olarak ortaya atıldığını kaydeden Usta, “Hatta PKK teröründen bile daha öncelikli olarak alınması gerektiği düşünülerek bütün MGK kararları o öncelikle yazıldı. Sanki FETÖ’ye karşı özel bir koruma da oluşturulmuş, bir ayrıcalık tanınmış gibi bir hal var. Çünkü onlar MGK’nın kararları sonrasında FETÖ’nün elebaşı olan kişi bu kararlarla ilgili ‘Devletin kurallarına uymak lazım’ dedi. ‘Başörtüsü teferruattır’ dedi. Kendi okullarına dokunulmadığı için hiç sesini çıkarmadı. İmam hatipler kapatıldı seslerini çıkarmadılar. Vesayet odakları onları ciddi şekilde korudu. Aslında FETÖ’nün en iyi korunduğu ve en iyi beslendiği dönem vesayet odaklarının güçlü olduğu dönemdir” dedi.

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KANITLI HALE GELİR

Usta, eski Başbakan Tansu Çiller’in 28 Şubat MGK’sında FETÖ’nün de gündeme geldiğini söylediğini hatırlatarak, “Biz bütün dünyaya FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu anlatmaya, bunların planlarının 25-30 yıl öncesine dayandığını anlattığımızda, bunlar bir siyasi mülahaza olarak değerlendiriyorlar ama belki bu kararlarda, orada ne konuşulduğu açıklanırsa da bunlar kanıtlı hale gelmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Mesut Kınalı

Gerçekleri öğrenmek toplumun hakkı

Eski Başbakanlık Müsteşarlarından Mesut Kınalı da 28 Şubat sürecinin sadece inancını yaşamada tavizsiz davranan Müslümanları mağdur ettiği gibi yanlış bir kanaat olduğunu, bunun doğru olmadığını belirterek “Çünkü bu süreç, birkaç azınlık egemen grup hariç toplumun tüm bireylerine zarar vermiştir” dedi. “Asıl mağdurların çoğunun mağduriyetleri halen devam etmektedir” diyen Kınalı, “Herkes biliyor ki bu kararlara karşı olan sadece rahmetli Erbakan idi. MGK toplantısında dile getirilen görüşler devlet sırrı sayılmamalıdır. Bu nedenle başta zamanın Cumhurbaşkanı Demirel olmak üzere, Hükümet ortağı Tansu Çiller’in, bakanların ve kuvvet komutanlarının söz konusu kararlar hakkında dile getirdikleri görüşleri bilip öğrenmek bu toplumun hakkıdır” şeklinde konuştu.

Kemal Çalışkan

Tutanaklar provokasyona ışık tutacak

Dönemin TEAŞ Genel Müdür Yardımcısı Kemal Çalışkan da 28 Şubat mağdurlarından biri. Çalışkan, “Hükümet görevden düşünce biz de görevden alındık. Danıştay’a yaptığımız birçok başvuru reddedildi herhangi bir suçumuz olmamasına rağmen, görevlerimize geri dönemedik. İtirazlarımızın tamamı reddedildi” dedi. Çalışkan, şöyle devam etti: “MGK kararlarının artık açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Bizim suçumuzun binlerce mağdurun suçunun ne olduğunu, kim nasıl konuşmuş öğrenmek istiyoruz. O zamanki manipülasyon provokasyona ışık tutacaktır.”

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FOTOĞRAF 25 28 Şubat'ta ne oldu? 28 Şubat'ta ne yaşandı? 28 Şubat gerçekleri neler? İşte 28 Şubat ile ilgili tüm bilinmeyenler...<br>28 Şubat, 1997'de Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller hükümetinin silahlı kuvvetler tarafından istifaya zorlanmasıyla yaşandı. 28 Şubat'ta ne oldu?<br>27 Mart, 27 Mayıs ve 12 Eylül darbelerinin aksine, askerler 28 Şubat'ta yönetime bizzat el koymadı. Bunun yerine medya üzerinden bir savaş verildi. Askerlerin hükümeti görevden zorla almaması da 28 Şubat'ın \"post-modern darbe\" olarak anılmasına yol açtı. Askerlerin deyimiyle \"demokrasiye balans ayarı\" yapıldı. Necmettin Erbakan'ın genel başkanı olduğu Refah Partisi, tüm medya baskısına rağmen 1995 seçimlerinden birinci parti olarak çıkmayı başarmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümet kurma görevini Erbakan'a vermemek için çok uğraşsa da sonunda mecbur kaldı. Refah'ın hükümeti kurması ve Erbakan'ın Başbakan olmasıyla birlikte Türkiye'de toplu bir cinnet senaryosu sahneye kondu. Halkın seçtiği bir partinin ülkeyi halk adına yönetecek olması başta işadamları olmak üzere pek çok kişiyi rahatsız etti. TÜSİAD'ın, medyanın, askerlerin üçlü koalisyonuyla seçimle gelen iktidar, korku senaryoları ve nihayetinde askeri tanklarla yıkıldı. Ardından Refah Partisi kapatıldı, yöneticilerine siyasi yasak konuldu. 28 Şubat'ta onlarca banka batırıldı, Türkiye milyarlarca dolar zarara uğratıldı. Gayrı safi milli hasılanın üçte biri buharlaştırıldı. Dönemin kuvvetli ve kudretli bir paşası '28 Şubat bin yıl sürecek' demişti. 28 Şubat bin yıl sürmedi şüphesiz ama ülkeye verdiği zararlar uzun süre devam etti. Türkiye, 28 Şubat dönemi ile telafisi imkânsız bir döneme girmişti. “Şeriat geliyor\" şeklinde oluşturulan algı politikasının ardından, özellikle başörtüsüyle okumak isteyenlere büyük bir linç kampanyası başlatılmıştı. Tek istekleri eğitimlerine devam etmek olan imam hatip ve üniversite öğrencilerine okul kapıları birer birer kapanmıştı. 1997 'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi başörtülü hemşirelik bölüm birincisi törene alınmaması da o yıllarda yapılan zulmün sembolü oldu. 28 Şubat'ta okullara girmek isteyen başörtülü öğrenciler adeta terörist muamelesi gördü binlercesi gözaltına alındı okul bahçesine dahi sokulmadı. İstanbul üniversitesi eşine rastlanmayan bir skandala imza attı. Rektör Kemal Alemdaroğlu ve yardımcısı Nur Serter öğrencileri ikna odalarına soktu ve zorla okula başörtüsüz girmeyeceklerine dair taahhütname imzalattı. 11 Ekim 1998 yılında dünyanın en büyük sivil toplum eylemi düzenlendi yüzbinlerce insan el ele tutuşarak özgürlük zinciri oluşturdu. İstanbul merkezli bu eylem bütün Türkiye'ye yayıldı. Eylemlerde gözaltına alınan birçok kişi gözaltına alındı. Kız öğrenciler giremedikleri üniversitelerin önlerinde aylarca eylem yaptılar. Polis çemberinde süren bu mücadele devlet tarafından hep kırılmak istendi.. Tazyikli su ve coplarla yapılan müdahalelerde, karnındaki bebeğini düşüren genç annelerin feryadı bile dinlenmedi. Eğitim hakkı ellerinden alınan öğrencilere 2011 yılında AK Parti döneminde üniversiteye geri dönme hakkı tanındı, 2014 Eylül'de kılık kıyafet düzenlemesinin ardından 5'inci sınıftan itibaren başörtüsü hakkı geri verildi. Bu düzenleme tek eğitim alanıyla sınırlı kalmadı kamuda çalışan kişilere de başörtüsü hakkı verildi. Medyayı elinde tutan, öğrencilere eğitim hakkının kısıtlayan, sahte şeyh ve tarikatlarla insanların bilinçaltına işleyen dönemin sembol isimlerinin rol adlığı darbe süreci adım adım bu şekilde gelişti. Hep siyasi yönüyle konuşulan 28 Şubat süreci, aslında finansal ve ekonomik yönden de bir darbeydi. Karmaşık sosyal ve siyasal atmosferi ile Türkiye'yi büyük ölçüde etkileyen darbenin rakamsal boyutu hala bilinmiyor. İşte 28 şubat görüntüleri... 28 Şubat gerçekleri: Tarihte bir kara leke Başörtülü kadınların okullara sokulmadığı, insanların ötekileştirilip adeta kamusal alandan silindiği, var olan toplumsal düzeni korku ve tehlike mantığına endeksleyen kararların kâğıda döküldüğü 28 şubat tarihinden neler oldu? Neler yaşandı? İşte bütün gerçekler... BiP'te paylaş

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