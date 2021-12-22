İstanbul'da yangın: 3 araç kül oldu

Maltepe Aydınevler Mahallesinde bulunan bir sitenin bahçesinde saat 08.00 sıralarında oldu. Edinilen bilgiye göre, 34 VD 1981 plakalı Nissan markalı otomobil ile çocuklarını okula götürmek için hareket eden Sümeyye Kanarya bir anda araçtan yükselen kıvılcımlar ile şok oldu.

Maltepe’de site içerisinde 3 araç birden alev aldı.

Hemen çocukları araçtan indiren Kanarya’nın aracında motor kısmında başlayan yangın bir anda diğer otomobillere de sıçradı. Toplamda 3 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Site sakinleri korku ve panikle sokağa döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda 3 araç küle döndü.

REKLAM

Maltepe’de site içerisinde 3 araç birden alev aldı.

Korkudan konuşamadı

2 çocuğunu okula götürmek isterken aracı alevlere teslim olan Sümeyye Kanarya korkudan konuşamadı. Çevredeki vatandaşların telkin etmesi ile sakinleşen Sümeyye Kanarya korku dolu anları anlatırken yaşadığı panik gözlerinden okundu.

Maltepe’de site içerisinde 3 araç birden alev aldı.

Site sakinleri yangına müdahale etti

Bir anda alev topuna dönen 3 araca bazı site sakinleri tarafından yangın söndürme tüpe ile müdahale edildi. Patlama riskini göz önüne alan site sakinleri yangına müdahale ettiyse de yetersiz kaldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

FOTOĞRAF 25 Yangın, saat 05.30 sıralarında Beyoğlu Hacı Ahmet Mahalllesi Pir Hüsamettin Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında binada 3’ü çocuk 7 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Çok sayıda vatandaşın kurtarıldığı yangın kısa sürede söndürüldü. Binada mahsur kalan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Dumandan etkilenen vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangında çocuklarıyla birlikte mahsur kalan Büşra Ağırman; “Biz uyandık içerisi duman dolmuştu. Hemen çocukları uyandırdık, giyindirdik. Eşim itfaiyeyi aradı. Geldiler bizi kurtardılar. Eşim, kaynanam ve kayınpederim içerde.ilk önce çocukları alıyorlardı.Ondan sonra diğerlerini alacaklarmış. Çocukların durumu iyi çok şükür ama hava soğuk” dedi<br>Yangının çıkış sebebine ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. İstanbul'da korkutan yangın: Mahsur kalan üçü çocuk yedi kişi kurtarıldı İstanbul Beyoğlu'nda 7 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın apartmanda korku dolu anlara neden oldu. Yangında mahsur kalan 3' ü çocuk toplamda 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 11 Yangın, saat 02.00 sıralarında Sinanbey Mahallesinde bulunan tek katlı evde çıktı. Sahibi tarafından kullanılmayan evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri evin bitişiğindeki, mahalleye de ismini veren 620 yıllık Sinan Dede Türbesine sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.<br> 620 yıllık türbenin bitişiğindeki evde yangın çıktı Bursa'da korkutan yangın: Alevler 620 yıllık türbeye sıçramadan söndürüldü Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kullanılmayan bir evde yangın çıktı. Alevler, evin bitişiğindeki 620 yıllık Sinan Dede Türbesine sıçramadan söndürüldü.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder