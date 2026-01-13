3 ilde 747 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 663 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 4, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 4, Sarıkamış'ta 23 ve Selim ilçesinde de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.