3 ilde 747 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

10:0113/01/2026, Salı
AA
Foto: Arşiv.
Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 747 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 663 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 35 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 4, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 4, Sarıkamış'ta 23 ve Selim ilçesinde de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 49 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.



#Ardahan
#Erzurum
#kar ve tipi
#Kars
