Gündem 3 oğlunu şehit veren Şefika Tekgöz Anneler Gününe buruk giriyor Hasret ve gurur bir arada
BİNGÖL AKTÜEL

3 oğlunu şehit veren Şefika Tekgöz Anneler Günü’ne buruk giriyor: Hasret ve gurur bir arada

Bingöl’ün Genç ilçesi, Doludere köyünde yaşayan 12 çocuk annesi Şefika Tekgöz’ün 6 erkek çocuğu, PKK ile mücadelede Mehmetçik ile omuz omuza olmak için güvenlik korucusu oldu. Teröre 3 oğlunu şehit veren 85 yaşındaki Şefika Tekgöz, Anneler Günü’ne evlatlarına duyduğu özlemle girdi. Tekgöz, “Çocuklarım korkmadı, teröristlere baş kaldırdılar. Allah razı olsun. Onların fotoğraflarıyla yaşıyorum” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
3 oğlunu şehit veren Şefika Tekgöz Anneler Günü’ne buruk giriyor: Hasret ve gurur bir arada
Şefika Tekgöz

Bingöl’ün Genç ilçesinde 1990’lı yıllarda terör örgütü PKK ile mücadelede güvenlik korucusu 3 oğlu şehit olan 85 yaşındaki Şefika Tekgöz, Anneler Günü’ne evlatlarına duyduğu özlemle giriyor.

Onların anneler günü hasret acı ve özlem dolu: Yüreğimizdeki acının tarifi yok
FOTOĞRAF 6
Title
Bir Anneler Günü daha gelip çattı. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, hem anneler hem de büyütüp yetiştirdikleri evlatları için büyük önem taşıyor. Annelerin, evlatlarının hediyeleri ve güzel dilekleriyle mutlu olduğu bu özel gün, terörün evlatlarını kendilerinden kopardığı anneler için ise buruk geçiyor. Binbir emekle büyüttükleri, göreve her gittiklerinde yüreği ağzında yolunu gözledikleri evlatlarını vatana feda eden şehit anneleri, Anneler Günü'nde şehitliklere koşup yavrularının mezarına sarılıyor, ölümü konduramadıkları evlatları sanki her an çıkıp gelecek umuduyla yaşıyor. Terör örgütünün kaçırdığı yavrularını geri almak için direnen anneler ise yarının evlatsız geçen son Anneler Günü olmasını diliyor.<br>Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, terör şehidi Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır, 15 Temmuz şehidi Bülent Karalı'nın annesi Aynur Karalı, terör kurbanı Nusrettin Can Çalkınsın'ın annesi Aynur Çalkınsın ve kızını PKK'nın elinden kurtarmaya çalışan Diyarbakır annesi Türkan Mutlu, Anneler Günü dolayısıyla duygularını anlattı...<br><br><br>'YAVRUMU ÇOK ÖZLEDİM'<br>Sabah'ın haberine göre; Hendek operasyonlarında şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır (66): Oğlum her Anneler Günü'nde hediyeler alırdı, özel günleri asla unutmazdı. Evladım ailesine düşkündü, eşi, ablası ve bana şiirler yazardı. Mardin Nusaybin'de 2016'da şehit oldu. Görev yeri Kars'tı, 'Anneme babama Mardin'e gittiğimi söylemeyin' demişti. Ablasına 2 Haziran sabahı mesaj atmış 'Son göreve gidiyorum abla, görev bitti dönüyoruz' demiş. Ömrü bitmiş, şehadet haberi geldi. Bir oğlu var. Torunum da aynı babası gibi kahraman olmak istiyor. Özel günlerimizi asla unutmazdı, sabah erkenden arar kutlardı. Onu çok özledim.<br><br>
Title
15 Temmuz şehidi Bülent Karalı'nın annesi Aynur Karalı (68): Bülent'im henüz 38 yaşındaydı, yeni iş kuracaktı. Meğer öbür dünyanın anahtarını eline alacakmış. Evladım olmadan geçen her günüm azap. Hasret ve acı dolu günleri şehitliğe giderek gidermeye çalışıyorum. Oğlum askerdeyken bile Anneler Günü hediyemi göndermişti. Bizim için özel günlerin anlamı kalmadı artık. Çocuklarım vatan aşkı ile büyüdü, o gece abisi ile gözünü kırpmadan sokağa çıktı, şehadet Bülent'ime nasip oldu. Devletimiz var olsun, sağ olsun.
Title
Diyarbakır annesi Türkan Mutlu: 8 yıldır evlat hasreti çekiyorum. Ceylan'sız son Anneler Günüm olsun. Tüm Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşsun. Kızım olmadan geçirdiğim her gün gözyaşı ve acı. Allah devletimize zeval vermesin. Ciğerimi yakan PKK ve ona sırtını yaslayan HDP'nin de ciğeri yansın. CHP'nin onları desteklemesi bizi derinden üzüyor. Ben çocuğumun katil olmasını ve çocuğumun dağlarda teröristlerin elinde kalmasını istemiyorum.<br><br>
Title
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Melek yüzlü kızım melek olup ayrıldı. Şehit olması gurur verici ama acısı anlatılmaz. Evladım olmadan geçen her Anneler Günü yüreğim daha fazla yanıyor. Aybüke çok narin ve zarifti, kendisi gibi narin öğrenciler yetiştirecek, belki kendisi de anne olacaktı. Henüz 22 yaşındaydı. Evladımın geleceğini kararttılar. Evladımın hayallerini, hayatını çalanlar gün yüzü görmesinler. Anneler Günü'nü asla unutmazdı, hep o bana gelirdi, çiçekler alırdı. Şimdi ben kızıma gidiyorum.
Title
Güvenpark patlamasında gencecik oğlu Nusrettin Can Çalkınsın'ı toprağa vermek zorunda kalan acılı anne Aynur Çalkınsın: Oğlum kız arkadaşı ile otobüse binecekken PKK'lıların bombalı saldırısında 13 Mart 2016'da şehit oldu. 19 yaşında hukuk fakültesi öğrencisiydi. Yüreğimdeki yangının tarifi yok. Oğlumsuz geçen her Anneler Günü yüreğimi dağlıyor. Yaşadığım acıyı tarif edemiyorum ama Allah'ım öyle bir sabır veriyor ki o sayede ayaktayım. Evladımın mezarına rahat gidebilmek için 45 yaşımda araba sürmeyi öğrendim, ehliyet aldım. Biz her cuma oğlumla Millet Camii'nde buluşur, namaz kılardık.<br><br>
Title
Onların anneler günü hasret acı ve özlem dolu: Yüreğimizdeki acının tarifi yok
Terörün evlatlarını kendilerinden koparıp aldığı anneler, bu Anneler Günü'ne de buruk giriyor. Şehit anneleri, vatana feda ettikleri evlatlarının hayaliyle yaşarken, çocuklarını terör örgütünün kaçırdığı anneler ise bunun evlatsız geçen son Anneler Günü olmasını diliyor

FOTOĞRAFLARLA KUTLUYOR

  • Doludere köyünde yaşayan 12 çocuk annesi Şefika Tekgöz’ün 6 erkek çocuğu, terör örgütü PKK ile mücadelede Mehmetçik ile omuz omuza görev yapmak için güvenlik korucusu oldu. Tekgöz, Mart 1992’de çocuklarından Mehmet Tekgöz’ü PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit vererek ilk evlat acısını yaşadı. Ekim 1996’da oğulları Zeki ve Tahir Tekgöz’ü aynı gün PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu kaybeden Şefika Tekgöz, şehit düşen evlatlarının hasretini ve gururu bir arada yaşıyor. Şehit annesi, Anneler Günü’nü, 3 evladının kucağına sığdıramadığı fotoğraflarına bakarak geçiriyor.

ÇOCUKLARIM KORKMADI

Şefika Tekgöz, 1990’lı yıllarda teröristlerin sürekli köylerine saldırıda bulunduğunu söyledi. Çocuklarını zorluk içerisinde büyüttüğünü anlatan Tekgöz, “Çocuklarım mevzide teröristlerle mücadele etti. 3 oğlum şehit oldu, diğer 3 oğlumu da vatan için şehit veririm. Çocuklarım korkmadı, teröristlere baş kaldırdılar, boyun eğmediler, şehit oldular. Allah kendilerinden hem bu dünyada hem de öbür dünyada razı olsun. Onların fotoğraflarıyla bu dünyada yaşıyorum” dedi.

VATAN SAĞ OLSUN

  • Şehitlerin kardeşi Saadet Gezer de o dönemde her gece PKK’lı teröristlerin köylerine saldırdığını anlatarak, “Çocuklarımızı yatakların altında saklıyorduk. 6 ağabeyim vardı, 3’ü şehit oldu. Gerekirse kalanlar da vatan için şehit olsun. Vatan sağ olsun” diye konuştu.

Ben sana geldim oğul!
GÜNDEM
Ben sana geldim oğul!
Dengeli bir maçtı

'Dengeli bir maçtı'

​​Domenec Torrent, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile berabere kaldı.
Rusya yine sivilleri hedef aldı: Tahliye bekleyenlerin saklandığı okul vuruldu

Bayrak sevgisini köprüye taşıdı

Bayrak sevgisini köprüye taşıdı

Altı yıldır her gün te tek kontrol ediyor.

​Polisin ihbar üzerine gittiği evde duygulandıran görüntü.

İstanbul Esenyurt'ta ilginç hırsızlık vakası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.