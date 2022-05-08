3 oğlunu şehit veren Şefika Tekgöz Anneler Günü’ne buruk giriyor: Hasret ve gurur bir arada
Bingöl’ün Genç ilçesi, Doludere köyünde yaşayan 12 çocuk annesi Şefika Tekgöz’ün 6 erkek çocuğu, PKK ile mücadelede Mehmetçik ile omuz omuza olmak için güvenlik korucusu oldu. Teröre 3 oğlunu şehit veren 85 yaşındaki Şefika Tekgöz, Anneler Günü’ne evlatlarına duyduğu özlemle girdi. Tekgöz, “Çocuklarım korkmadı, teröristlere baş kaldırdılar. Allah razı olsun. Onların fotoğraflarıyla yaşıyorum” dedi.
Doludere köyünde yaşayan 12 çocuk annesi Şefika Tekgöz’ün 6 erkek çocuğu, terör örgütü PKK ile mücadelede Mehmetçik ile omuz omuza görev yapmak için güvenlik korucusu oldu. Tekgöz, Mart 1992’de çocuklarından Mehmet Tekgöz’ü PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit vererek ilk evlat acısını yaşadı. Ekim 1996’da oğulları Zeki ve Tahir Tekgöz’ü aynı gün PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu kaybeden Şefika Tekgöz, şehit düşen evlatlarının hasretini ve gururu bir arada yaşıyor. Şehit annesi, Anneler Günü’nü, 3 evladının kucağına sığdıramadığı fotoğraflarına bakarak geçiriyor.
ÇOCUKLARIM KORKMADI
Şefika Tekgöz, 1990’lı yıllarda teröristlerin sürekli köylerine saldırıda bulunduğunu söyledi. Çocuklarını zorluk içerisinde büyüttüğünü anlatan Tekgöz, “Çocuklarım mevzide teröristlerle mücadele etti. 3 oğlum şehit oldu, diğer 3 oğlumu da vatan için şehit veririm. Çocuklarım korkmadı, teröristlere baş kaldırdılar, boyun eğmediler, şehit oldular. Allah kendilerinden hem bu dünyada hem de öbür dünyada razı olsun. Onların fotoğraflarıyla bu dünyada yaşıyorum” dedi.
VATAN SAĞ OLSUN
Şehitlerin kardeşi Saadet Gezer de o dönemde her gece PKK’lı teröristlerin köylerine saldırdığını anlatarak, “Çocuklarımızı yatakların altında saklıyorduk. 6 ağabeyim vardı, 3’ü şehit oldu. Gerekirse kalanlar da vatan için şehit olsun. Vatan sağ olsun” diye konuştu.