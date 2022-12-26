3 seçim talimatı: Gönülleri kazanacak adaylarımız olsun

AK Parti’nin yaklaşan seçimlere ilişkin yol haritası netleşiyor. AK Parti, 2023 yılında yapılacak seçimlere ilişkin hazırlık takvimini şekillendiriyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 22 Aralık’ta toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında seçim hazırlıkları üzerine ayrıntılı bir çalışma yapıldı.

MYK’da seçim ajandasının ilk başlıkları oluşturulmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetime “Gönülleri kazanacak aday listeleri hazırlamalı, sandıklara sahip çıkmalıyız” mesajı verdiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın dönemdeki önceliklerini ise seçmen listelerinin takibi, sandık güvenliği ve aday tespit çalışmaları olarak sıraladığı öğrenildi.

SANDIKLARA SAHİP ÇIKILSIN

Teşkilatlardan da çalışmalar konusunda ağırlık verilmesi istendi. Hazırlanacak aday listelerinde ince eleyip sıkı dokunması noktasında çalışan AK Parti 'gönülleri kazanacak' adayları da mercek altına alıyor. Seçimlere yaklaşık 6 ay kalırken, teşkilatlara sandıklara sahip çıkılması noktasında da uyarılarda bulunuldu.

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MYK’da seçim hazırlıkları çerçevesinde iki konu üzerinde de duruldu. Buna göre, AK Parti seçim hazırlıklarını geniş zeminli müzakerelerle yürütecek. İzlenecek politikalar ortak akılla şekillendirilecek. Stratejinin sahaya yansımasında da ortak akıl esas olacak.