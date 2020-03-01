3 Sputnik çalışanı gözaltına alındı

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik-Türkiye adlı haber sitesi üzerinden "Çalıntı Eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye’ye verildi?" başlığıyla paylaşılan haberde, Hatay’ın yeniden Suriye toprağı olması gerektiği şeklinde ifadelere yer verildi.
- Söz konusu paylaşım üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Sputnik Ankara Temsilciliği editörü ve 2 muhabir gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilecek.