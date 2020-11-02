30 bin lira eşya yardımı verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlar konusunda bilgi verdi. Hayatını kaybeden vatandaşlar için 10 bin lira yardım ödemesinin dün başladığını kaydeden Bakan Kurum şöyle devam etti: “Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Ev sahibi veya kiracı olduğu fark etmiyor. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara da evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz.”

GÜNDEM Bakan Kurum depremzedeler yapılacak yardım miktarlarını açıkladı: Ödemeler başladı

Deprem sonrası binaların hasar tespitine yönelik süreç de başladı. Vatandaşların hasar tespiti için herhangi bir kuruma başvurması gerekmiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, afetler sonrası herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın çalışmalarını başlatıyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını yağışlar bastırmadan saracağız

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür etti

Bakanlık tarafından oluşturulan bine yakın ekip, öncelikle Bayraklı, Bornova ve Seferihisar’da hasar tespit çalışmaları yapacak. Diğer ilçelerde ise AFAD’ın kriz merkezine bağlı 17 irtibat bürosuna gelen başvurular değerlendirilecek. Elazığ depremi sonrası çalışmaları 10 günde tamamlayan Bakanlık, İzmir’de de kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.