Gündem 30 milyon ağaç dikerek bölgenin geleceğini değiştirdi Onlar benim askerlerim
SİNOP

30 milyon ağaç dikerek bölgenin geleceğini değiştirdi: Onlar benim askerlerim

Sinop’un Boyabat ilçesinde 1980’li yıllarda çekilen ve Orman İşletme Şefliğinin ağaçlandırma çalışmalarıyla büyük bir gelişim gösteren arazilerin fotoğrafı, sosyal medyada gündeme damgasını vurdu.

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Haber Merkezi İHA
30 milyon ağaç dikerek bölgenin geleceğini değiştirdi: Onlar benim askerlerim
30 milyon ağaç dikerek bölgenin geleceğini değiştirdi.


Yaklaşık 40 yıllık zaman dilimiyle çekilmiş bölgenin halini görenler, dönemin Bölge Ağaçlandırma Şefliğini yapan Hikmet Kaya’yı tebrik ediyor. Bölgenin ağaç sayısı ve doğası bakımından büyük bir değişim gösterdiği gözler önüne seriliyor.


“30 milyonun üzerinde fidan diktim”


Şimdilerde emekliliğinin tadını çıkartan eski Boyabat Orman İşletme Şefliğinde Ağaçlandırma Şefi görevini yapan Hikmet Kaya, Sinop’ta görev alanı olan Boyabat, Dikmen ve Saraydüzü ilçelerinde ağaçlandırma çalışmalarını anlattı. Kaya, “1978 yılı Eylül ayında Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefi olarak göreve başladım. Bu süreç içinde 10 bin hektarın üzerinde ağaçlandırma, erozyon kontrolü usulünü geliştirme dediğimiz proje itibariyle çalışmalar yaptık ve 30 milyon üzerinde fidan diktim" dedi.
“Onlar benim askerlerim”


Yetişen ağaçların toprağı tutarak erozyonu önlediğini dile getiren Kaya, ağaçlarına asker benzetmesi yaptı. Emekli olduktan sonra ise görev yaptığı Boyabat’a yerleşen Kaya, “20 sene oluyor emekli olalı. Bu ormanları yetiştirdik, benim gurur kaynağım. Servetim diyorum, benim askerlerim diyorum. Askerler nasıl vatanı koruyorsa benim diktiğim çamlar da erozyonu koruyor, toprağı koruduğu için asker ile ben çamları aynı seviyede görüyorum. Biri vatanı koruyor, biri toprağı koruyarak vatanımıza hizmet etmiş oluyor” diye konuştu.
Geyik bile var


Yetişen ormanların bölgede hayvan popülasyonuna da büyük etki ettiğini dile getiren Kaya, “Yakın çevrelerde tavşan, tilki porsuk, çakal burası şehir merkezi olduğu için tabi ama öbür sahalarda köyün insanları geyik olduğunu görmüştür, orası 3 bin hektarlık sahalar. Ama burası kasaba içinde yerleşim alanında olduğu için burada ancak tavşan, tilki, çakal, kurt gibi hayvanlar” şeklinde konuştu.

Geleneksel köy yaşamı içinizi ısıtacak
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Şavşat'a 38 kilometre mesafede yer alan Oba köyünde, geleneksel köy hayatı devam ediyor.
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<br>Ahşap mimarisi, kültürü ve doğasıyla hayranlık uyandıran köyde yaşayanlar, doğal ürünlerle beslenip, atalarından öğrendikleri gelenek ve göreneklere bağlı yaşıyor.
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Yazın 115 hanenin yaşadığı köyde kışın sadece 15 hane yaşarken, komşuluk ilişkileri de üst safa da yer alıyor.
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Bozulmamış doğası geleneksel yaşantısıyla bu köyde hayat huzur veriyor. Asırlık evler tamamen ahşap, köyde eskiye dair izleri bulmak her zaman mümkün.
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Köyde genellikle tarım ve hayvancılık hakim olurken, insanların bütün hayatlarını hayvanlarla, doğayla ve evlerinde iç içe geçiyor. Köyde yaşayanlar her daim bir uğraş içinde olurken, erkekler odun kesiyor köy işleri yapıyor, kadınlar ise boş zamanlarında koyun yününden çorap örüyor.
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<br>Yazın ve kışın vazgeçilmezi kuzine yemekleri
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Köyün kadınları, tüplü ocakları nadiren kullanıyor. Isınma ve ocak olarak odunlu kuzine kullanılıyor.
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Bölgedeki sobacıların yöreye özel olarak yaptığı sobalar, kışın köylülerin en önemli ev eşyası haline geliyor. Üzerinde yöresel yiyeceklerini pişiren köy kadınları, formada köy ekmeği pişirip, çayla birlikte tüketiyor.
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Köy yaşamı oldukça zor ama bir o kadarda eğlenceli diyen, köy sakinlerinden Mehmet Dursun, “ Köyün en büyük sıkıntısı yol sorunu olur. Oda karın ne zaman yağacağı belli olmaz. Yolları kapatacağı belli olmaz. Sabaha kalkmışsın bir bakmışsın etrafın kar dolmuş. Kışın köyde nasıl yaşanır bilmen gerek. Ahıra inersin hayvanlarını kayırırsın, çıkarsın evine sobanı yakar çayını içersin” derken, Nuhseri Aydın (70) ise “küçüklüğümden beri bu köyde yaşıyorum. Sabah kalkarız hayvanlarımıza bakarız sonra kahvaltımızı yaparız. Ev ve köy işleriyle uğraşırız. Köyde yaşam böyle devam ediyor. Kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz ürünler gıdaları tüketiyoruz. Doğal sağlıklı bir yaşam sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
Geleneksel köy yaşamı içinizi ısıtacak
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bin 600 rakımlı Oba köyü bozulmamış doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Geleneksel köy yaşamının devam ettiği köyde, kış zorlu geçse de keyifleri yerinde. Ortaya çıkan fotoğraflar adeta içinizi ısıtacak cinsten.

Dereler buz tutunca görsel şölen oluştu
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Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Çatalsöğüt köyü deresi buz tutmasının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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Oltulu Öner Elibol, “Oltu Çatalsöğüt deresinin önünden tesadüfen geçerken derenin buz tuttuğunu gördük. Tam bir kartpostallık manzara gördük. Bizde bu manzarayı ölümsüzleştirmek istedik” dedi.
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Dereler buz tutunca görsel şölen oluştu
Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan dondurucu soğuklar Oltu'da derelerin donmasına neden oldu. Derelerin buz tutmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu.


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