30 milyon dolarlık muamma

Araç bagajından çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat'ta Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokağı'nda bulunan sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli yakalandı. Paranın, İBB’ye yönelik rüşvet ve vurgun soruşturmasında “emanetçi” olduğu belirlenen Taç Döviz’in tutuklu sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu Bilal Durmaz’a ait olduğu ortaya çıktı. Bilal Durmaz’ın, babasının yakalandığı operasyondan sonra Laleli’de aynı binada faaliyet gösterdiği büroyu Tahtakale’ye taşıdığı öğrenildi. Tahtakale’de dükkânı bulunmasına rağmen oğul durmazın 30 milyon doları aracının bagajında tutması soru işaretleri beraberinde getirdi.

11 Şubat'ta Bakırköy'de gerçekleşen olay sonrası harekete geçen polis ekipleri 7 zanlıyı gözaltına aldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

"Mağdur" sıfatıyla ifadesine başvurulan Bilal Durmaz, Laleli’deki döviz bürosunu kapattığı için 30 milyon dolarını üç aydır, yaşadığı sitenin otoparkındaki 2 araçta muhafaza ettiğini beyan etti. Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobille gelen şüphelilerin park halindeki araçtan kendi araçlarına paketler taşıdıkları belirlendi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların geliş ve gidiş güzergahını inceleyen ekipler, hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri ve olayla bağlantısı oldukları değerlendirilen bazı şüphelileri tespit etti. Polisin İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 7 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





ÖNCEKİ DÜKKANI LALELİ'DE

Polis merkezinde ifade veren Bilal Durmaz'a, 30 milyon dolar gibi bir parayı neden güvenli sayılamayacak bir yerde muhafaza ettiği ve bankaya yatırmadığı soruldu. Durmaz, “Yaptığım iş gereği parayı bankaya yatırıp geri çekmek benim zahmetli oluyor, ondan dolayı parayı araçta taşıyordum. Bu paralar bana 3 aydır hiç lazım olmadığından olduğu yerde duruyordu. Benim şirketimin 2025 yılında sermayesi 40 milyon TL'dir. Ciroyu avukatım dosyaya sunacaktır” diye cevap verdi. Durmaz, ifadesinde ayrıca, Tahtakale Mahallesi Tahtakale Ticaret Merkezi'nde bulunan Mestur Döviz bürosuna eski adresi olan Laleli'den yaklaşık 3 ay önce taşındığını söyledi.

Polisin düzenlediği operasyonlarda 1 milyon 670 bin 500 dolar ele geçirildi.

'PARAYI 3 AYDIR BURADA TUTUYORUM’

Mestur Döviz Altın Sınırlı Yetkili Müessese Anonim Şirketi ünvanıyla faaliyet gösterdiğini ve şirketin tek sahibi olduğunu belirten Durmaz, "Ben döviz bürosunun ne kadar ciro yaptığını net hatırlamıyorum. Yaklaşık 3 yıldır aynı işi yapmaktayım. Yeni adrese taşınmam ile döviz bürosunda bulunan 30 milyon ABD doları nakit parayı ikamete getirdim (dolarların tamamı 100 USD banknot şeklindeydi). Son 3 aydır parayı nakit olarak 34 EOS 86 plakalı Ford Ranger ve 34 BJK 747 plakalı Audi A 6 marka araçlarda bulundururum, paralar yarı yarıya şeklinde bulunuyordu” diye konuştu.





Bilal Durmaz Taç Döviz'e düzenlenen operasyon sonrası Laleli'de bulunan Mestur Dövizi kapattı.

Babası İmamoğlu’nun ‘emanetçisi’

Bilal Durmaz'ın, "kara para aklama" faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Taç Döviz isimli firmanın sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede adı geçen baba Durmaz’ın suç grubunun paralarını ‘emanetçi’ olarak sakladığının tespit edilmişti. İddianamede, operasyonda, firmanın faaliyet gösterdiği iş hanının eksi birinci katında bulunan, herhangi bir tabelası olmayan firmayla bağlantılı dükkanda yapılan arama neticesinde, kasalarda toplam 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar, 52 milyon 118 bin 30 avro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirildiği anımsatılmıştı. Ele geçirilenlerin, şirketin beyanlı ticari kayıtlarıyla hiçbir şekilde örtüşmediği kaydedilen iddianamede, ayrıca MASAK kayıtlarında Taç Döviz'in son üç yılda bildirdiği toplam işlem hacminin tespit edilen nakit varlıkların yüzde 5'ine dahi ulaşmadığı belirtilmişti. İddianamede, Taç Döviz yetkilisi Mehmet Ş.D'nin beyanında, paraların "müşteri emaneti" olduğunu, şirketin "değerli maden saklama hizmeti" verdiğini söylese de ne bu emanetlerin kimlere ait olduğuna ilişkin tutanak, ne altınların mülkiyetini belgeleyen fatura veya dekont sunmadığı bildirilmişti.





ÖRGÜT PARAYI NAKİT SAKLIYORDU