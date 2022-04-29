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Gündem 35 TLye satmıştı Millet Bahçesinin M harfini çalan sanık 3 bin 760 TL karşılığında tahliye oldu
BURSA

35 TL'ye satmıştı: Millet Bahçesi'nin 'M' harfini çalan sanık 3 bin 760 TL karşılığında tahliye oldu

Bursa'da millet bahçesinin girişindeki kapıda bulunan 'Bursa Millet Bahçesi' yazısının 'M' harfini çaldığı kamera görüntülerinden belirlenip tutuklanan ve 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Murat Yeşilçimen, çıktığı 4'üncü duruşmada da hırsızlığı kabul etti. Pişmanlık duyduğunu dile getiren Yeşilçimen, tahliyesini talep etti. Mahkeme hakimi, Millet Bahçesi'nde önceki dönemlerde de çalınan ve her biri 470 TL olarak belirlenen 8 harfin toplam bedeli 3 bin 760 TL'yi ödemesi koşuluyla 4 aydır tutuklu Yeşilçimen'in tahliyesine karar verdi.

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Haber Merkezi DHA
35 TLye satmıştı: Millet Bahçesinin M harfini çalan sanık 3 bin 760 TL karşılığında tahliye oldu
'Bursa Millet Bahçesi’ yazısının ‘M’ harfi çalınmıştı.

Olay, 21 Aralık 2021’de, Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi’nde meydana geldi. Stadyum Caddesi'nde Millet Bahçesi’nin giriş kapısının tabelasındaki ‘Bursa Millet Bahçesi’ yazısının ‘M’ harfinin çalındığını gören belediye ekipleri, polise bildirdi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin, 2 suçtan kaydı olan Murat Yeşilçimen olduğu tespit edildi.

Yakalanan Yeşilçimen, suçunu kabul edip, çaldığı ‘M’ harfini 35 TL karşılığında sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Yeşilçimen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DHA

Bursa 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında 'kamu malına zarar vermek' ve 'hırsızlık' suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Murat Yeşilçimen, yargılaması sırasında, davaya müdahil olan Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce de farklı zamanlarda çalınan 7 farklı harfin şüphelisi olarak değerlendirildi. Çalınan 8 harfin bedelinin de kendisinden tahsil edilmesi istendi.

Görülen 3 duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katılan Yeşilçimen, daha önce çalınan 7 harften sorumlu olmadığını iddia ederek, maddi durumu olmadığı için de bu parayı ödeyemeyeceğini söyledi.

DHA

Dava ile ilgili yargılamaya devam edildi. Duruşmaya katılan Murat Yeşilçimen, önceki ifadelerini tekrarlayıp, Millet Bahçesi'nin girişinden sadece 'M' harfini çaldığını söyledi. Pişmanlık duygularını dile getiren Yeşilçimen, mağdur olduğunu savunup, tahliyesini istedi.

DHA

Mahkeme hakimi, karar aşamasına gelen duruşmayı ertelerken, Murat Yeşilçimen'i her biri 470 TL olan 8 harfin bedeli toplam 3 bin 760 TL'yi ödemesi koşuluyla serbest bıraktı.

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