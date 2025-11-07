Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
36 saatlik teknik takip: 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

36 saatlik teknik takip: 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

15:537/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan E.A. da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan E.A. da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 36 saat boyunca yapılan teknik takip sonucunda 10 bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından bir şahsın kente kaçak sigara getirerek piyasaya süreceği bilgisi edinildi. Bilgi üzerine harekete geçen ekiplerin 36 saatlik teknik takip çalışmaları sonucunda gerçekleştirdikleri operasyonda; E.A. (22) yakalanırken, araçta yapılan aramalarda ise 10 bin 400 paket kaçak sigara bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan E.A. da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.


#Kayseri
#KOM
#Kaçak sigara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Proloterapi ile şifa buluyorlar: Başarı oranı yüzde 90'ın üzerinde