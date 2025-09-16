4-6 yaşta 1 milyon 750 bin mezun verdik

Diyanet İşleri Başkanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu’nda ‘2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kur’an Kursları Açılış Programı’nı gerçekleştirdi. Programa, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hocalar ve birçok öğrenci katıldı. Program, minik öğrencinin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası, öğrencilerin öğretmenleri ile birlikte hazırladığı gösteriler ile devam etti. Aynı zamanda, program özelinde hazırlanan video seyredildi.

ERDEMLERİ ÖĞRETİYORUZ

Açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hazreti Muhammed'in "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir." hadisini anımsattı. Erbaş, Kur'an kurslarında talimi başlattıklarını, çocuklara küçük yaşlardan itibaren Hazreti Muhammed'i, Kelime-i Tevhidi ve salatüselamı öğretmek gibi dine yönelik eğitimler verdiklerini söyledi. Eğitimin yaşı olmadığını vurgulayan Erbaş, "Biz bugün 4 yaşında başlatıyoruz. Kur'an kurslarımızda 7'den önce de, 70'ten sonra da öğrencilerimiz var. 4-6 yaşındaki çocuklarımıza Rabbimizi, peygamberimizi, kitabımızı, anne ve babaya, büyüklere saygıyı, yalanın çirkinliğini, dürüstlüğü, emanetin önemini, merhameti, şefkati, saygıyı, sevgiyi öğretiyoruz" dedi.

100 BİNİ AŞTI

Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde 4-6 yaş Kur'an kurslarının olduğuna değinen Erbaş, "Şu ana kadar 4-6 yaş sınıflarımızda 1 milyon 750 bin civarında mezun verdik. Bu sınıflarımıza her yıl 250 bin civarında öğrenci kaydı oluyor. Bununla yetinmedik 7-10 yaş programı yaptık. 3 yıl önce bir sınıfla başladık, 2 yıl önce 35 bin talebeye ulaştık, 2024-2025 yılında da 100 bini aştı" ifadelerini kullandı.

Kur'an yarışmasının birincisi Bayburt'tan

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasının Türkiye finali, Bilecik Ertuğrul Gazi Camii’nde yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda yarışmaya Bayburt’tan katılan İrfan Dönmez Türkiye birinciliği elde ederken, ikinci Ali Akgün, üçüncü ise Mahfuz Baka oldu.







