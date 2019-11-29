Gündem 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı
ANKARA

4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı

4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 4 ilde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri iddia edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonda 38 zanlı yakalandı.

Haber Merkezi AA
4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.
4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri, esnaf ve iş yeri sahiplerini haraca bağlayarak haksız ekonomik çıkar sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takiple örgüt üyelerinin faaliyetlerini tespit eden ekipler, sabah saatlerinde Ankara merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

  • Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve çeşitli çaplarda tabanca mermileri ile çek ve senetler ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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