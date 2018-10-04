Gündem 40 bin dolarlık yüzüğü yutarak çalan turist hastanede bekletiliyor
MUĞLA

40 bin dolarlık yüzüğü yutarak çalan turist hastanede bekletiliyor

Muğla'da İrlanda uyruklu İan Camppel, girdiği kuyumcudan yutarak çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğün çıkartılması için hastanede gözetim altına alındı. Ultrasonla kontrol eden doktorlar yüzüğün turistin bağırsağında olduğunu tespit etti.

Haber Merkezi DHA
Muğla'da turist kuyumcudan çaldığı yüzüğü yuttu
DHA
Muğla'da turist kuyumcudan çaldığı yüzüğü yuttu
Muğla'da turist kuyumcudan çaldığı yüzüğü yuttu
DHA
Muğla'da turist kuyumcudan çaldığı yüzüğü yuttu
Muğla'da turist kuyumcudan çaldığı yüzüğü yuttu
DHA
Muğla'da turist kuyumcudan çaldığı yüzüğü yuttu
Muğla'da turist kuyumcudan çaldığı yüzüğü yuttu
DHA
Muğla'da turist kuyumcudan çaldığı yüzüğü yuttu
Muğla'da turist kuyumcudan çaldığı yüzüğü yuttu
DHA
Muğla'da turist kuyumcudan çaldığı yüzüğü yuttu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 54 yaşındaki İrlanda uyruklu İan Camppel, kuyumcudan çalarak yuttuğu 40 bin dolar değerindeki pırlantanın çıkartılması için hastaneye kaldırıldı.

PIRLANTA YÜZÜĞÜ BİR ANDA YUTTU

Olay, dün öğle saatlerinde Kordon Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Tatil için bir gün önce Marmaris'e gelen İrlanda uyruklu İan Camppel alışveriş yapma bahanesiyle bir kuyumcuya girdi. Pırlantaları görmek istediğini söyleyen Camppel iddiaya göre tezgahtarın bir anlık dalgınlığından faydalanarak 40 bin dolar değerindeki tektaş pırlanta yüzüğü avucunun içine sıkıştırarak dükkandan çıkmak istedi. Durumu fark eden tezgahtar şüpheliyi kapıda durdurunca Camppel avucundaki yüzüğü yuttu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri İan Camppel'ı ifadesinin almak üzere emniyete götürdü. Camppel'ın buradaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine kuyumcudaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis Camppel'ın yüzüğü çaldığını belirledi. İan Camppel savcının talimatıyla yuttuğu yüzüğün midesinden çıkarılması için Marmaris Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Burada gerekli işlemlerin yapılmasının ardından yüzüğün dışkı yoluyla çıkarılamaması durumunda cerrahi yöntemlerin kullanılacağı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

ULTRASONDA TESPİT EDİLDİ

İsminin açıklanmasını istemeyen kuyumcu ise, "Pırlanta 2.5 kırat ağırlığında ve piyasaya satış değeri 40 bin dolardır. Şu anda çalan turistin bağırsağında olduğu ultrasonda tespit edildi. Bir an önce pırlantanın çıkarılmasını bekliyorum. Şikayetçiyim" dedi.

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