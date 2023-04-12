400 kişiye protez

Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzuv kaybı yaşayan vatandaşlar için ortez-protez kampanyası başlatıldı. Uluslararası Doktorlar Derneği’nin (AID) girişimleriyle başlayan kampanyada 400 depremzedenin protez ihtiyacı karşılanacak. Kadın ve çocuklara öncelik verilen projeyi Kuveyt Zakat House Derneği destekliyor. Yeni Şafak, projeyle protezlerine kavuşan depremzedelerle görüştü.

Fatıma İbrahim.

AYNI BİNADA DEPREMİ YAŞADILAR

Hatay’ın Antakya ilçesinde aynı binada yaşayan Fatıma Batan ve Fatıma İbrahim’in yolu ortez protez kampanyasında da kesişti.

ÇOCUĞUN BACAĞI ENKAZDA EZİLDİ

Ailelerinden onlarca kişiyi kaybeden Fatıma Batan’ın kızı Gina (13), 3 gün enkaz altında kalan kızının sol ayağının ezildiği için kesildiğini anlattı. Batan, “Derneğin kampanyasını duyunca başvurdum. Zor günümüzde bize kol kanat geren herkesten Allah razı olsun” dedi. Fatıma İbrahim ise torunu Rital için protez kampanyasına başvurduğunu söyledi.

BACAĞI KESİLEREK KURTULDU

Depremde 2 torunu dışında tüm ailesini kaybeden Fatıma İbrahim, Antakya’da 5 gün enkaz altında kalan 6 yaşındaki torunu Rital Kiro’nun iki bacağının kesilerek yaşama tutunabildiğini söyledi. Tüm ailesini kaybeden çocuğun 43 günlük tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuştuğunu anlatan İbrahim, “Protez için ölçü alındı. Bu hafta içinde protezler takılırsa yeniden yürüyebilecek” diye konuştu.

KIRILAN PROTEZLER YENİLENECEK

Diyarbakır’da yaşarken depreme yakalanan Ali Dinç, kanser hastalığı nedeniyle protezle yaşamaya başlamış. Sarsıntının etkisiyle ağır hasar alan evinden kaçarken merdivenden düşen Dinç, “Çocuklarım beni tutmak için çok çabaladı ama ben siz kaçın beni düşünmeyin diye bağırdım. O sırada protezim kırıldı. Kullanılamayacak haldeydi, derneğin duyurusunu gördüm, 1 hafta içinde protezimin takılacağını söylediler” şeklinde konuştu.

DÜŞEN EŞYA PROTEZİ EZDİ

Malatya’da depreme yakalanan Özden Çelik ise, 12 yaşındaki kızının üstüne deprem sırasında eşya düştüğünü, protezinin bu nedenle kırıldığını anlattı. Çelik, kullanılamaz hale gelen protezin bu hafta yenileneceğini söyledi.

11 ilde araştırma yapıldı

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Diyarbakır Temsilcisi Doç. Dr. Eşref Araç: “Depremden etkilenen 11 ilde araştırma yaptık. Bazısı birden fazla olmak üzere 850 kişide yaklaşık bin 300 uzuv kaybı yaşandığı sonucuna vardık” dedi.







