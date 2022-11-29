424 bin çalışana kadro: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sözleşmeli personele müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda sözleşmeli olarak çalışan 500 bin kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeyi, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda müjdeledi. Sözleşmeli personel 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçme başvurusu yapabilecek. Düzenlemenin duyurulduğu an itibariyle bu statüde 424 bin kamu çalışanı bulunuyor.

1 YIL ADAY MEMUR SÜRESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 saat süren toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle: Türkiye son 20 yılda, her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da önemli mesafe kat etmiştir. En yüksek asgari ücret artışları, gelir vergisi dışında bırakılması son dönemde yapılmıştır. Türkiye Eylül ayında tarihinin en yüksek rakamı olan 31,4’e ulaşmıştır. Uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge artış süresini daha önce çözüme kavuşmuştuk. Bu çalışma ile 657 sayılı memur kanununu, sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olması aranacaktır. Ayrıca 1 yıllık aday memur süresi olacak.

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3 YILI DOLANLAR BAŞVURABİLİR

Hali hazırda 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Yeni statüye göre 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Kadro dışında kalanlar, sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacaktır. Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadro statüsünü sürdürülebilir bir hale getiriyoruz. Yaptığımız bu kamu personel reformunun, kadroya geçen 424 bin sözleşmeliye ve ailesine hayırlı olsun diliyorum.

TERÖRİSTLERİN KULLANIM SÜRESİ DOLDU

Ülkemizin sınırlarını koruma altına alma kararımız yaşadığımız her hadise ile güçlenmektedir. Biz vatan topraklarının, ve insanlarımın güvenliğini korumak için kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz. Artık ülkemizi boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz hiçbir yere yıkmak yok etmek için gitmedik, gitmeyiz. Sadece yaşatmak, inşa etmek için varız. Hiç kimse Türkiye’nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri operasyonundan rahatsız olmasın. Teröristlerin kullanım süresi artık dolmuştur. Teröristleri o çok güvendikleri ülkeler de terör baronları da kurtaramayacak.

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DÜZCE’YE ACİL KONUT YAPILACAK

(Düzce depremi) 87 milyon lira acil yardım ödeneği kullanılmış, 11 bin hanenin hafif hasarının tamiri için destek sağlanması kararlaştırılmıştır. Ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir.

EYT en kısa sürede gelecek

Türkiye’nin son 20 yılda, her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da önemli mesafeler kat ettiğini anlatan Erdoğan, memurların ek gösterge artış süresini daha önce çözüme kavuşturduklarını hatırlattı. Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar için de, “EYT çalışmalarını en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız” diye konuştu.

Vedat Bilgin

Asgari ücrette takvim 1 Aralık’ta

Milyonlarca çalışanın beklediği 2023 asgari ücretine zam takvimi çalışmaları 1 Aralık’ta başlıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecektir” ifadelerine yer verildi.

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