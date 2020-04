45 günde iki hastane kurulacak: Herkes önümüzdeki döneme hazır olsun

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı Huber Köşkü’nde video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra terörle mücadele ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırıldğı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Hastanelerde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını vurgulayan Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de 1000 yatak kapasiteli salgın hastanelerinin 45 gün içinde yapılacağını kaydetti.

MASKE SATIŞINA YASAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: Parayla maske satışı yasaktır. Salgın bitine kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz vardır. Devlet olarak vatandaşlarımıza ücretsiz maske ulaştırmakta kararlıyız. Sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Hastalığı yayması tehlikeli olan apartman, köy, ilçe hatta ili karantina altına alıyoruz. Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evde kalmasını sağlayarak yayılma hızının azami rakama indirmeliyiz. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Yeşilköy Havalimanını, Sancaktepe Havalimanını olduğu kısmı bin odalık hastaneyi yapıyoruz. Süratle buraları bitireceğiz. Ve tamamiyle insanımızın halkımızın hizmetine sunacağız. Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ve ABD’deki gelişmeleri an be an takip ediyoruz.

2 MİLYON 300 BİN HANEYE DAHA YARDIM

Şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik hasta olan 1 milyon 321 bin vatandaşlarımızın temel ihtiyaç taleplerini yerine getirdik. 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık. Türk Milleti İstiklal Harbi döneminde Tekalif-i Milliye emirlerinde varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millettir. Milletimiz gerçekleri görmekte ve üzerine düşenlerini yerine getirmektedir. Vatandaşlarımızın her birinin temel ihtiyaç malzemelerine ulaşma konusunda üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir. Çalışanların ücretlerinin asgari ücretini geçmeyecek şekilde 3’te 2 sini biz ödüyoruz.

REKLAM

YARDIMLAR 1 MİLYAR 500 MİLYON LİRAYI BULDU

Kredi garanti fonunun destek ve kapasitesini arttırdık. Vergi sigorta ve kredi geri ödemelerine sağladığımız kolaylıklara yenisini ekliyoruz. KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize Nisan Mayıs Haziran ayları itibariyle yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir. İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin. Kampanyamıza milletimizin gösterdiği teveccüh bu ülkenin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu ispatlamıştır. Şu ana kadar Milli Dayanışma Kampanyasına destek 1 milyar 500 milyon lirayı buldu.

Herkes önümüzdeki döneme hazır olsun

Türkiye için bu dönem en az çok partili hayata geçtiğimiz, rahmetli Özal’ın reformları, AK Parti’nin demokrasi atılımları kadar önemlidir. Tarımdan enerjiye kadar her alanda bir devrim eşiğindeyiz. Önümüzdeki süreçte çok daha güçlü konuma ulaşmaya sahibiz. Avrupa bölgesinde salgının size aşamasına geldiğini ve yakında gerilemeye başlayacağını ümit ediyoruz. Ekonomik bağlarımızın olduğu bu coğrafyanın tamamında bu sorunun çözülmesi gerekiyor. İlave önlemler sayesinde Avrupa ve dünya ile paralel şekilde bu salgının üzerinden geleceğiz. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasındaki engeller adeta kendiliğinden kalkıyor. Mücadelemiz salgın sonrasında başlayacaktır. İşçisinden işverenine kadar mal ve hizmet üretimde yer alan tüm kesimler bu yeni döneme şimdiden Çalışa bilen her fabrikamız üretmeye devam edecektir. Çiftçilerimiz ekilmemiş tek bir toprak bırakmayacaktır. Kurulan yeni dünyada en güçlü şekilde yerimiz almak için hep birlikte daha çok çalışacağız.

İnfaz düzenlemesi bugün TBMM’de

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Huber Köşkü’nde video konferans yöntemi ile toplandı. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgın tedbirlerine ilişkin sunum yaptı.

Kamuoyunu yakından takip ettiği infaz düzenlemesi yarın (bugün) TBMM’de görüşülmeye başlanacaktır. Gıda-Tarım Orman ve Hayvancılık ile sosyal politikalar kurulu oluşturuyoruz. Yaşadığımız salgının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor. Ekonominin sadece paradan, borsadan ibaret bulunmadığı. Asıl önemli olanın dağıtım olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yeni dönemde tüm dünyada insanı yaşat ki devlet yaşasın yöntemi her ülkede merkez sistemine yerleşecektir.

Sahte refah düzeni bitiyor

Türkiye’nin Allah’ın yardımıyla bu sıkıntılı günleri de geride bırakacağını belirten Erdoğan şöyle konuştu: Yaşadığımız koronavirüs salgınının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açık görünüyor. Diğer ülkelerin ve insanların sırtından kendilerine sahte bir refah düzeni kuranların devri kapanıyor.