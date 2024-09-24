50 bin euro haraç istediler: Vermeyince evini ve aracını kurşunladılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 50 bin euro haraç vermediği için önce aracı sonra evi kurşunlanan Z.Y., son olarak ölüm tehditleri almaya başladı.
Esenyurt'ta iddiaya göre motosikletli saldırganlar, 50 bin Euro haraç istedikleri Z.Y.'den parayı alamayınca önce aracını ardından evini kurşunladı. Saldırıdan kısa süre sonra Z.Y. ile tekrar iletişime geçen şüpheli, istediği parayı alamazsa 2 çocuğundan birisini öldürmekle tehdit etti.
Olay, geçtiğimiz günlerde Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ukrayna alan kodlu bir numaradan Z.Y. ile iletişime geçerek kendini 'Baran' olarak tanıtan şüpheli, 40 bin euro haraç istedi.
Şüpheliler, istedikleri parayı alamayınca, Z.Y.'nin oğluna ve yeğenine araçla işe gittikleri sırada kurşun yağdırdı. Motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler, kısa süre sonra Z.Y. ile tekrar iletişime geçti. Paranın miktarını 50 bin Euro yaptığını söyleyen şüpheli, istediği parayı alamazsa tekrar saldıracağını söyleyerek Z.Y.'yi tehdit etti. Görüşmenin ardından sabah saatlerinde Z.Y. işe gittiği sırada, motosikletli saldırganlar tarafından evi kurşunlandı. Saldırıdan sonra Z.Y. ile telefon üzerinden görüşme gerçekleştiren şüpheli, istediği parayı alamazsa bu sefer 2 çocuğundan birisini öldürmekle tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olay yerinin çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını izleyen polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Her iki saldırıda da herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, Z.Y.'nin evi ve aracı hasar gördü. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. İlk olayda araçla işe giden Z.Y.'nin oğlu ve yeğeninin kurşunlandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, saldırganların önce cep telefonu işletmesi olan Z.Y.'nin oğlundan parayı istedikleri, alamayınca da servis şoförlüğü yapan babasından istedikleri öğrenildi.
'40 bin euro istedi, bu sabah 50 bin yapmış'
'Ya para ya da çocukların'
İkinci saldırıyla ilgili konuşan Z.Y., "'Bir arabayı satacaksın o parayı getireceksin ya parayı ya da senin çocukları vuracağım, öldüreceğim' diyor. Sabah saat 06.03'te ben evden çıktım, adamlar da 06.06'da gelip beni takip etmişler. Motosikletle geçerken cama sıkmış. Çocuklar da evde yatıyorlar. Kurşun, çocukların kafasının üzerinden gitmiş duvara çarpmış, kapıdan sekip öbür tarafın duvarına vurmuş. Biz ne yapacağız bilmiyoruz" diye konuştu.