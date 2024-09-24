50 bin euro haraç istediler: Vermeyince evini ve aracını kurşunladılar

Saldırı sürecinde yaşananları anlatan Z.Y., "Saat 09.20'de çocuk evden çıkıyor, onlar da motorla gelip bir üst sokakta bekliyor. Ağabeyimin torunu var, çocuğun dükkanında çalışıyor onu almaya gidiyor. Orada 7-8 dakika beklemişler motorla, kafalarında kask, yüzlerinde maske, gözlerinde gözlük. Yanında çalışan çocuğu arabaya alır almaz motosikletle gelip kurşunluyorlar sonra kaçıyorlar. Beni tanımadığım bir numara aradı dün. Telefon numaramı nereden almışsa ben bilmiyorum. Ben bu kişiyi ne tanıyorum ne biliyorum. Beni aradı dedi ki; bu isimler senin çocukların mı? Evet benimdir dedim. '

Ben bu çocukları vuracağım'

dedi. Sen kimsin diye sorunca

'Ben Baran'

dedi. Ben direksiyondayım müsait değilim, müsait olduğum zaman ben seni ararım dedim. Ertesi gün adam beni aradı, 19 dakika konuştu.

'Siz varlıklısınız; arsanız var, villanız var, arabanız var' dedi. 'Çocuklar bir arabayı satsın parayı bana göndersin.'40 bin euro istedi, bu sabah da 50 bin yapmış. Kardeşim sana bu parayı nerden getirelim, biz yabancı ülkede çalışmıyoruz ki, biz asgari ücretle çalışıyoruz. 20 bin lira para alıyoruz sana bu parayı nasıl getirelim"