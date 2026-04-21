52 ayrı suçtan 33 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari JASAT operasyonuyla yakalandı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, suç yeri Gümüşhane olan ve "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında toplam 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahsın izine ulaşıldı.