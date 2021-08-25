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ÇANAKKALE AVRUPA

59 göçmeni ölüme terk ettiler

Türk Sahil Güvenlik ekibi, Yunanlıların Çanakkale açıklarında Türk kara sularına ittiği 26 göçmeni kurtardı. Ekipler, ayrıca Bababurnu açıklarında Türk kara sularına itildikten sonra karaya çıkmayı başaran 33 göçmene de yardım etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​59 göçmeni ölüme terk ettiler
Bir yandan teröristlere sahip çıkan Yunanistan Ege açıklarında 59 göçmeni ölüme terk etti. Göçmenlerin imdadına Türkiye yetişti.

Ege Denizi’nin kuzeyinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi. Söz konusu bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 göçmeni kurtardı.

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  • Ekipler, ayrıca Bababurnu açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra kendi imkanlarıyla karaya çıkan 33 göçmeni de kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına bırakılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.
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