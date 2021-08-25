59 göçmeni ölüme terk ettiler Türk Sahil Güvenlik ekibi, Yunanlıların Çanakkale açıklarında Türk kara sularına ittiği 26 göçmeni kurtardı. Ekipler, ayrıca Bababurnu açıklarında Türk kara sularına itildikten sonra karaya çıkmayı başaran 33 göçmene de yardım etti.

Haber Merkezi 25 Ağustos 2021, 00:00 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2021, 06:32 Yeni Şafak