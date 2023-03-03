5'li Masa: Servis edilen bir fotoğrafta Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan Akşener görünmüyor

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için CHP öncülüğünde kurulan 6’lı Masa, dün nihayet cumhurbaşkanı adayı için toplandı.

6’lı Masa’nın 12’nci toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuklarını genel merkez girişinde karşıladı. Toplantıya ilişkin Saadet Partisi tarafından servis edilen fotoğraflarda yer alan bir kare ise tartışmaya açık bulundu.

AÇI KURBANI MI?

Karamollaoğlu’nun makamında kurulan masaya ilişkin yayınlanan enstantanede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yanında oturan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın arkasında kalması ve yokmuş gibi görünmesi dikkat çekti. Söz konusu fotoğraf karesi, 6’lı Masa’nın bugüne kadar yaptığı toplantılara ilişkin servis edilen fotoğraflarda bir ilki oluşturmuş oldu. Yayınlanan ikinci karede ise Akşener yer aldı.

EN ÇOK KONUŞULAN İLK GELDİ

Zirveye adaylıkta ismi en çok anılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk gelen isim oldu. Akşener ise zirveye bir tepsi baklava ile geldi. Toplantı bitiminde SP genel merkezinden ilk ayrılan isim Akşener oldu. Kılıçdaroğlu ise zirveden ayrılırken gazetecilerin “Hayırlı olsun” sözlerine yorumda bulunmadan aracına bindi.

“ADAYIMIZ İNCE” PANKARTI

6 muhalefet liderleri ortak aday için içeride pazarlığa tutuşurken ise toplantının yapıldığı SP Genel Merkezi’nin önü de hareketliydi. Toplantı devam ederken birkaç genç “Adayımız Muharrem İnce” yazan bir pankart açmaya çalıştı.

Toplantıdan kriz çıktı

6 saat süren toplantı sonrası 6 partinin genel başkanlarının imzasıyla bir metin yayımlandı. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı konusunda “ortak bir anlayışa” ulaştığı belirtilen metinde şu ifadelere yer verildi: “Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.”

TWEETİNİ SİLDİ

Toplantının ardından Akşener ve Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır Twitter paylaşımında “Millet 5’ten büyüktür” ifadesini kullandı. Dikbayır daha sonra paylaşımını sildi. Gelişmeler, 6’lı Masa’da Cumhurbaşkanı adayı konusunda kriz yaşandığı şeklinde yorumlandı.



