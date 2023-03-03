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5'li Masa: Servis edilen bir fotoğrafta Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan Akşener görünmüyor

Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan 6’lı Masa’dan tartışılan bir fotoğraf geldi. Saadet’in servis ettiği iki fotoğraftan birinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan Akşener görünmüyordu. Karenin mesaj mı olduğu, yoksa sehven mi seçildiği anlaşılamadı. Toplantıda, pazartesi tekrar toplanma kararı alınırken, Akşener ve Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıdan sonra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, Twitter paylaşımında “Millet 5’ten büyüktür” ifadesini kullandı. Dikbayır daha sonra paylaşımını sildi. Gelişmeler, 6’lı Masa’da Cumhurbaşkanı adayı konusunda kriz yaşandığı şeklinde yorumlandı.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan 12’nci toplantı öncesinde servis edilen fotoğraf dikkat çekti. Fotoğraflardan birinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hiç görünmüyordu.

Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan 12’nci toplantı öncesinde servis edilen fotoğraf dikkat çekti. Fotoğraflardan birinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hiç görünmüyordu.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için CHP öncülüğünde kurulan 6’lı Masa, dün nihayet cumhurbaşkanı adayı için toplandı.

6’lı Masa’nın 12’nci toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuklarını genel merkez girişinde karşıladı. Toplantıya ilişkin Saadet Partisi tarafından servis edilen fotoğraflarda yer alan bir kare ise tartışmaya açık bulundu.

AÇI KURBANI MI?

Karamollaoğlu’nun makamında kurulan masaya ilişkin yayınlanan enstantanede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yanında oturan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın arkasında kalması ve yokmuş gibi görünmesi dikkat çekti. Söz konusu fotoğraf karesi, 6’lı Masa’nın bugüne kadar yaptığı toplantılara ilişkin servis edilen fotoğraflarda bir ilki oluşturmuş oldu. Yayınlanan ikinci karede ise Akşener yer aldı.

EN ÇOK KONUŞULAN İLK GELDİ

Zirveye adaylıkta ismi en çok anılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk gelen isim oldu. Akşener ise zirveye bir tepsi baklava ile geldi. Toplantı bitiminde SP genel merkezinden ilk ayrılan isim Akşener oldu. Kılıçdaroğlu ise zirveden ayrılırken gazetecilerin “Hayırlı olsun” sözlerine yorumda bulunmadan aracına bindi.

“ADAYIMIZ İNCE” PANKARTI

  • 6 muhalefet liderleri ortak aday için içeride pazarlığa tutuşurken ise toplantının yapıldığı SP Genel Merkezi’nin önü de hareketliydi. Toplantı devam ederken birkaç genç “Adayımız Muharrem İnce” yazan bir pankart açmaya çalıştı.

Toplantıdan kriz çıktı

6 saat süren toplantı sonrası 6 partinin genel başkanlarının imzasıyla bir metin yayımlandı. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı konusunda “ortak bir anlayışa” ulaştığı belirtilen metinde şu ifadelere yer verildi: “Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.”

TWEETİNİ SİLDİ

Toplantının ardından Akşener ve Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır Twitter paylaşımında “Millet 5’ten büyüktür” ifadesini kullandı. Dikbayır daha sonra paylaşımını sildi. Gelişmeler, 6’lı Masa’da Cumhurbaşkanı adayı konusunda kriz yaşandığı şeklinde yorumlandı.


Meral Akşener hariç Altılı Masa toplantıdan gülerek ayrıldı
Meral Akşener hariç Altılı Masa toplantıdan gülerek ayrıldı

Altılı Masa toplantısının ortak açıklamasında, "Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı, 6 Mart Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesi kullanıldı. Altılı Masanın, ikinci turdaki son toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Toplantı devam ederken, 6 partinin genel başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklama yapıldı. Toplantıdan çıkarken görüntülenen liderlerin yüzü gülerken Meral Akşener'in yüzü dikkatleri çekti.

#6'lı Masa
#Meral Akşener
#Saadet Partisi
#İYİ Parti
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
38 dakika önce
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