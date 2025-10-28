6.1'lik korku: Ege ve Marmara sallandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48'de deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde depremin 6,1 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Yerin 5,99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kütahya ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedildi. Balıkesir’de depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

CAN KAYBI YOK

Bazı ilçelerde vatandaşlar sokakta sabahladı. Daha önce yaşanan depremde hasar gördüğü için boşaltılan metruk 4 bina yıkıldı. Bazı binalarda da hasar meydana geldi. AFAD ekipleri kırsal bölgelerde hasar olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada hasarlı olduğu için daha önce boşaltılmış 3 bina ile 2 katlı 1 dükkanın yıkıldığını; kırsal kesim de dahil olmak üzere can kaybı olmadığını açıkladı. Yerlikaya, panik kaynaklı yaralanmalar olduğunu bildirdi. Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, "Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik, tarıyoruz. Köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmedi. Sahadaki tarama faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.

RABB’İM AFETTEN KORUSUN

İstanbul’un birçok ilçesinde de deprem paniği yaşandı. Vatandaşlar, panik yaşayarak evlerini terk etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak “Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da vatandaşlara geçmiş olsun dilediğinde bulundu. Erdoğan, "AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun" dedi.







