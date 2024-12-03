76 ilde dev operasyon: Tam 2 ton 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 3 bin 165 ekip, 8 bin 236 personel, 34 hava aracı ve 82 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi.