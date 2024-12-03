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76 ilde dev operasyon: Tam 2 ton 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

76 ilde dev operasyon: Tam 2 ton 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

09:303/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
AA
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İçişleri Bakanlığı, 2 bin 248 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, 2 bin 248 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

76 ilde 3 haftada düzenlenen "Narkoçelik" operasyonlarında, 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 bin 248 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 haftada 76 ilde "Narkoçelik" operasyonları düzenlendi.


Operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 3 bin 165 ekip, 8 bin 236 personel, 34 hava aracı ve 82 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi.


2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ile 890 bin 35 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 248 şüphelinin gözaltına alındı.


#narkoçelik
#uyuşturucu
#İçişleri Bakanlığı

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