76 ilde dev operasyon: Tam 2 ton 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 haftada 76 ilde "Narkoçelik" operasyonları düzenlendi.
Operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 3 bin 165 ekip, 8 bin 236 personel, 34 hava aracı ve 82 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildi.
2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ile 890 bin 35 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 248 şüphelinin gözaltına alındı.
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