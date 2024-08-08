78 ilde 'Mercek-22' operasyonu: Bin 790 silah ele geçirildi

Yapılan aramalarda 1790 silah ele geçirildi. 1847 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 78 ilde gerçekleştirilen "Mercek-22" operasyonlarında 1790 silahın ele geçirildi ve 1847 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından İstanbul, İzmir ve Adana'nın da arasında olduğu 78 ilde operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda 1790 silah ele geçirildi. 1847 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İşgalci İsrail, Gazze'de masum sivillere karşı yaptığı katliamlara tüm dünyanın 'Soykırımı durdur' çağrılarına rağmen devam ediyor. Vatansever Kassam mücahitleri de bu vicdansız terör devletine kan kusturuyor. Mücahitler, Gazze'nin Han Yunus kentinde yeni bir operasyon düzenledi. Kassam Tugayları, işgalcilerin geleceği bölgeyi önceden tahmin edip bir patlayıcı tuzakladı ve Siyonistler gelince, uzaktan kontrol ile bombayı patlattı. Mücahitler, saldırıda 'Siccil' adını verdikleri tuzaklı bombaları kullandı. Kassam Tugayları, 'Siccil' adını, Kur'an-ı Kerim'in Fîl Suresi'nde geçen kıssaya ithafen verdi. Peygamber Efendimizin doğumundan evvel Kabe'yi yıkmak için fillerin de bulunduğu Ebrehe komutasındaki büyük bir ordu Mekke'ye yönelmişti. Ancak Allah, Ebabil kuşlarını göndermiş ve Kur'an'da 'Siccil' olarak bahsedilen pişmiş taşlar bu kuşlar tarafından orduyu tarumar etmişti. Kassam mücahitlerinin, her askeri teçhizatı Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimizin Sünneti'ne dayandırdığı biliniyor. Operasyon görüntülerini Hamas kendi grubunda paylaştı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır ziyaretinde terör devleti İsrail'e yönelik sert söylemlerde bulunurken tepki Tel Aviv'den değil CHP'li Namık Tan'dan geldi. Soykırımcıların arkasındaki güce seslenerek "Sahipleri İsrail'in tasmasını eline almalı" diyen Fidan'ın sözlerinden rahatsız olan Tan, X'ten yaptığı açıklama ile siyonistlerin sözcülüğüne soyundu.