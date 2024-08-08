78 ilde 'Mercek-22' operasyonu: Bin 790 silah ele geçirildi

İşgalci İsrail, Gazze'de masum sivillere karşı yaptığı katliamlara tüm dünyanın 'Soykırımı durdur' çağrılarına rağmen devam ediyor. Vatansever Kassam mücahitleri de bu vicdansız terör devletine kan kusturuyor. Mücahitler, Gazze'nin Han Yunus kentinde yeni bir operasyon düzenledi. Kassam Tugayları, işgalcilerin geleceği bölgeyi önceden tahmin edip bir patlayıcı tuzakladı ve Siyonistler gelince, uzaktan kontrol ile bombayı patlattı. Mücahitler, saldırıda 'Siccil' adını verdikleri tuzaklı bombaları kullandı. Kassam Tugayları, 'Siccil' adını, Kur'an-ı Kerim'in Fîl Suresi'nde geçen kıssaya ithafen verdi. Peygamber Efendimizin doğumundan evvel Kabe'yi yıkmak için fillerin de bulunduğu Ebrehe komutasındaki büyük bir ordu Mekke'ye yönelmişti. Ancak Allah, Ebabil kuşlarını göndermiş ve Kur'an'da 'Siccil' olarak bahsedilen pişmiş taşlar bu kuşlar tarafından orduyu tarumar etmişti. Kassam mücahitlerinin, her askeri teçhizatı Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimizin Sünneti'ne dayandırdığı biliniyor. Operasyon görüntülerini Hamas kendi grubunda paylaştı.