783 düzensiz göçmen ile 169 organizatör yakalandı

783 düzensiz göçmen ile 169 organizatör yakalandı

08:5022/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.
Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik dün düzenlenen denetimlerimizde; 132’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 783 düzensiz göçmen yakalandı.

Göç İdaresi Başkanı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; Polis, Jandarma, Sahil Güvenliklerince; 27 bin 347 personel, 8 bin 690 ekip ile 5 bin 761 noktada; 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina, 457 terminal kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

