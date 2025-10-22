783 düzensiz göçmen ile 169 organizatör yakalandı

Göç İdaresi Başkanı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; Polis, Jandarma, Sahil Güvenliklerince; 27 bin 347 personel, 8 bin 690 ekip ile 5 bin 761 noktada; 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina, 457 terminal kontrol edildi.