Gündem 8 gündür parkta nöbet tutuyorlardı Mutlu haber geldi
İSTANBUL

8 gündür parkta nöbet tutuyorlardı: Mutlu haber geldi

Zeytinburnu’nda yaşayan bir kadının dinlenmek için gittiği parkta kaybettiği yarım kilogram altını unutunca 8 gün boyunca alan kişi geri getirir diye nöbet tuttu. Ancak mutlu haber polisin düzenlediği operasyonla geldi. Polis ekipleri şüphelileri yakalayarak altınları aileye teslim etti.

Haber Merkezi IHA
Altınlarını parkta unutan aile 8 gün boyunca parkta nöbet tuttu.
Altınlarını parkta unutan aile 8 gün boyunca parkta nöbet tuttu.

İstanbul'da Zeytinburnu'nda yaşayan 58 yaşındaki Zekiye Çiçek, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Telsiz Mahallesi’ndeki evinden alışveriş yapmak için çıkmış, ardından Ziya Gün Parkı’na gitti. Dinlenmek için burada oturan Çiçek, hem oğlunun düğünü için biriktirdiği hem de gelinlerine ait olan yaklaşık 500 gram altını da yanına aldı. Altınları oturduğu bankın altında poşetin içine sarılı halde unutan kadın, daha sonra eve gitmişti.

8 GÜN BOYUNCA PARKTA NÖBET TUTTULAR

Altınları unuttuğu fark ederek geri dönen Çiçek, bulamaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı üzerine olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Zekiye Çiçek ve eşi Nezir Çiçek altınların geri getirilmesi umuduyla olayın yaşandığı günden bu yana parkta nöbet tuttu.

KAYBOLAN ALTINLAR İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmalar sürdüğü esnada emniyet güçleri konuyla ilgili bir ihbar aldı. İhbar üzerine harekete gelen polis, önceki gün saat 23.30 sıralarında Telsiz Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda eve giren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı gözaltına alarak bir süre arama yaptı. Arama sonucunda kaybolan altınlar ele geçilirdi.

AİLE EMNİYETE TEŞEKKÜR ETTİ

Gözaltına alınan şahıs büroya götürülürken, ele geçirilen 1 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 1 adet tam altın, 1.5 metre uzunluğunda zincir altın, 1 adet yüzük, 1 adet kolye seti (6 adet çeyrek ve 1 adet yarım altından oluşan ve 5 adet çeyrek altından oluşan bileklik), 5 adet 30 gram bilezik, 8 adet 25 gram bilezik de aileye teslim edildi. Altınları alan aile polis ekiplerine teşekkür etti.

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