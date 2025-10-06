Yeni Şafak
81 ile yazı gönderildi: 7 Ekim Salı günü tüm okullarda düzenlenecek

81 ile yazı gönderildi: 7 Ekim Salı günü tüm okullarda düzenlenecek

16:446/10/2025, الإثنين
G: 6/10/2025, الإثنين
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile tüm okullara yazı gönderildi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile tüm okullara yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile 7 Ekim Salı günü tüm okullarda Filistin farkındalık etkinlikleri düzenlenmesine ilişkin genelge, 81 ile gönderildi.

Ayrıntılar geliyor...



