81 ile yazı gönderildi: 7 Ekim Salı günü tüm okullarda düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile tüm okullara yazı gönderildi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile 7 Ekim Salı günü tüm okullarda Filistin farkındalık etkinlikleri düzenlenmesine ilişkin genelge, 81 ile gönderildi.
Ayrıntılar geliyor...
